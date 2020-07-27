中国科学院深圳先进院联合速眠成立数字睡眠与脑科学实验室

2020年7月24日，首届中国国际智慧睡眠发展高峰论坛暨数字睡眠与脑科学联合实验室成立仪式在中国科学院深圳先进技术研究院举办，以线下峰会，线上直播联动的方式进行。据悉，本次高峰论坛由中国科学院深圳先进技术研究院与柏斯速眠科技（深圳）有限公司共同发起，以“乘·新数之慧，启·智睡纪元”为主题，从宏观局势和顶层规划的视角，瞻望中国睡眠产业的发展趋势与创新路径。

中国科学院深圳先进技术研究院副院长许建国表示，脑科学一直是中科院深圳先进院重要的研究方向。此次和企业联手，希望打造国内睡眠科技方面具有影响力的联合实验室，为中国的睡眠科研做出贡献。

柏斯速眠科技（深圳）有限公司首席执行官、前康奈尔大学调查研究院主任鲜翾教授表示：“数字睡眠与脑科学联合实验室”未来将围绕睡眠健康与脑神经机制这一核心问题，在“睡眠发生机制”、“睡眠障碍的非药物医疗解决方案”、“药物成瘾患者睡眠障碍的干预方案”、“神经调控技术干预睡眠障碍”四个重点领域开展研究。未来速眠将会以“失眠非药物医疗解决方案”、“智慧睡眠医学中心”、“全流程睡眠健康管理服务平台”三大业务构建睡眠健康生态服务体系。

在高峰论坛上 ，多名脑科学、睡眠医学领域的专家作了学术主题演讲，阐述了各自领域的前沿技术研究进展。

据悉，中国科学院深圳先进技术研究院与柏斯速眠科技（深圳）有限公司成立的数字睡眠与脑科学联合实验室将持续聚焦睡眠与脑科学研究领域，推进科研成果转化、发展脑科学智慧睡眠健康产业、远程医疗服务能力等方面开展全面合作；探索提升科技创新策源能力的路径，发挥平台对接粤港澳大湾区发展的区位优势，积极响应建设中国特色社会主义先行示范区深圳智慧城市的号召；以科技创新驱动发展战略，共同强化产学研深度融合的创新优势；以深圳为主阵地，共同吸引与国际接轨的医学人才、先行先试国际前沿睡眠医疗技术；共同推进睡眠与脑科学研究领域优质资源的融合、优化和升级，共同探索创新型国际化智慧睡眠中心、脑研究中心高水平新型科研机构、整合型优质医疗服务等创新载体的建设。（牛广文）

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