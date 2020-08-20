打造AI产品矩阵 第四范式发布多款新品

8月20日，第四范式召开年度发布会，推出了Sage AIOS。同时，还发布自动化AI生产力平台Sage HyperCycle ML、线上化智能运营系统天枢以及全新AI算力平台SageOne。目前，第四范式已覆盖从算力、操作系统、生产平台到业务系统的全栈AI产品矩阵。

发布会现场，第四范式创始人兼CEO戴文渊表示：“数据治理难、科学家稀缺、业务价值不佳以及算力成本负担重，是企业AI转型中四个最常见的阻力。而这些问题归根结底是因为缺少基于规范和标准的基础设施。”

AIOS最为重要的设计是数据治理。第四范式在帮助企业落地AI的过程中发现，数据治理甚至占据高达95%的时间，即便花费了这么多的时间，数据质量问题仍然困扰着AI业务效果的提升，效率和效果成为企业数据治理的两大难题。AI需要支持数据一致性、时序性和闭环的数据治理系统，而定义好数据形式，可以同时满足这三个需求。

如果说定义了“数据形式”，相当于定义了AI版Windows的文件格式，那么有效的资源调度与管理机制，则是Windows的“进程调度器”，Sage AIOS采用HyperScheduler动态地对各个任务进行合理的资源分配，有效管理调度CPU、GPU、加速卡等各类异构设备资源，从而避免AI应用资源分配不均导致的任务响应慢、宕机等问题，将资源利用率提升50%。

搭建完规范化的AI操作系统，企业开始准备规模化应用AI，此时，AI科学家短缺成为瓶颈。而HyperCycle ML把AI繁琐重复和高难度的数百个模块工作全部交给机器，建模时间由原来的400小时缩短到10小时，自动化模型的精准度目前可以达到Top10%的AI科学家的水平。此外，HyperCycleML是一个线上闭环，会自动收集线上的行为和反馈数据进行自学习，以确保稳定、持续迭代的模型效果。

全球公共卫生环境与5G等技术正在加速在线化这一趋势。传统线下行业的竞争仅限于商圈同品类的店铺，但迁移到了线上，竞争泛化为无差异的用户时间竞争。天枢产品做留存的产品逻辑，相当于给线上的门店植入一个人工智能的大脑，这个大脑能够察言观色最快地响应用户的需要，并通过一个实时的数据流把所有的场景连接起来，在每个场景、每个细节上打动用户，提升终端用户体验。

随着AI在行业的广泛落地，算力的需求和成本猛增成为企业应用AI的又一挑战。SageOne是为AI量身定做的软件定义算力平台，面向整个AI生命周期全局优化。AI应用的不同步骤，对计算资源、存储网络有差异化的要求，第四范式深入了解每一个环节负载需求，将计算、存储、网路、调度全方面动态考虑，有针对性地进行优化。（牛广文）

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