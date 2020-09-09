当前，我国云计算产业发展态势良好，政企用户上云的需求旺盛，云的安全性成为影响社会、企业与个人的核心挑战。9月9日，以“云可信，创未来”为主题的中国电子云战略与产品发布会在武汉举行，中国电子云全球总部将落户武汉。据悉，中国电子云是中国电子为政府机构、公共服务、央企国企专属打造的新一代数字经济基础设施。

中国电子首席科学家方滨兴院士强调，“新基建”作为我国当下乃至未来经济工作的重点之一，核心是以“移、物、云、大、智”为核心的数字基础设施的建设，目的在于为发展数字经济提供基础。其中，云计算作为数字化转型的基础，安全性已成为影响社会、企业与个人的核心难题，随着数字交通、数字电网等应用的落地，安全挑战将进一步加剧，其重点在于如何在云端把好安全大门。

中国电子副总经理、党组成员陈锡明表示，中国电子十年磨一剑，形成了较为完整的自主网信产业链，奋力打造国家网信产业核心力量和组织平台，坚定推进“本质安全、过程安全、产业安全”三大战略，并通过“安全为先”的中国电子云形成了最佳实践。中国电子云采用了被誉为“中国架构”的“PK”体系（飞腾CPU+麒麟操作系统），并加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座，为政企客户数字化转型升级提供安全有力的心脏。

中国云计算产业在经历了以互联网、电商、视频为代表的“公有云+互联网客户”大发展阶段之后，在2020年进入了以政企核心业务上云为代表的新阶段，上云需求也发生了明显变化。

中国电子云执行总裁马劲认为，“新基建”正强势开启中国经济新篇章，政企正在进入数字化转型的深水区，这也是中国电子云在推向市场前就重点考虑的应用方向。首先，是需要为用户解决公有云与私有云的选型问题，其次是云架构要满足新基建背景下涌现出的大量新兴业态和场景应用，这是中国电子云要成为新型基础设施的前提条件。（牛广文）

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