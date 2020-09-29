5G+AIoT赋能下，智能家居加速迈向全屋智能

数字化可视对讲、智能开关、无线控制系统及云平台……今年的上海国际智能家居展上，5G、AIoT全面赋能的智能家居成为一大亮点。

当前，物联网 (IoT)、人工智能 (AI)、大数据、机器人等技术应用正从理念走向智能家居实践，越来越多的行业前瞻者在思考：5G技术的加持和AIoT的行业布局，将催生出智能家居行业怎样的发展动能？

日前，36氪研究院发布的《2020年智能家居行业研究报告》指出：智能家居已经迈入4.0时代，巨头厂商不再局限于智能单品的研发，而是构建基于物联网和人工智能技术的生态圈，积极打造可以自主感知用户需求，提供智能化服务的全屋智能家居系统产品。同时，未来在5G+AIoT赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，全屋智能家居系统将成为发展的必然趋势。

今年7月，谷歌宣布官方Netflix流媒体支持其Nest Hub和Nest Hub Max智能家居设备。这意味着带谷歌屏幕的设备现在可以作为微型智能电视使用。

在国内，智能语音芯片商全志科技和阿里旗下半导体公司平头哥达成合作，双方将合作开源处理器架构。全志将基于平头哥玄铁处理器研发全新的计算芯片，该芯片可应用于工业控制、智能家居及消费电子领域，预计3年出货5000万颗。

行业积极布局的背后，是疫情催生下智能家居市场前景的持续看好。研究机构StrategyAnalytics预测，智能家居市场将在2021年恢复，消费者支出将增加至620亿美元。预测全球智能家居设备市场将继续以15%的复合年增长率增长，到2025年将达到880亿美元。

《2020年智能家居行业研究报告》同时指出，在政策驱动和AIoT、5G等技术的联合驱动下，以小米、华为为首的国内龙头厂商和以施耐德电气为首的国外巨头争相以开放协议等技术和战略布局打开兼容局面，联动产业链共同推动全屋智能风口加速来临。

同时，随着消费者对家居产品的科技性和便捷性诉求逐渐提高，智能家居的便捷性和无接触交互方式的优势日益凸显。

业内分析认为，经过二十多年的发展历程，如今智能家居已迈入4.0阶段。4.0阶段建立在大数据和云计算技术的基础上，深度学习、计算机视觉等技术也将得以运用，这一阶段系统性的全屋智能可以为用户带来更多价值并真正提供智能化的家居服务。在市场大环境上，在经过了突如其来的疫情之后，大众对无接触操作、无感操作的需求增多，同时，居家时间拉长，大众开始重新审视居家生活品质，智能家居有了更多“崭露头角”的空间和机会。

以法国巨头施耐德电气为例，近年来公司已经开始加速布局并推进全屋智能家居解决方案的落地。对内施耐德电气以创新为基因不断扩展业务及产品类别，以开放姿态应对智能家居消费者对未来的无限想象。对外携手产业链伙伴协同创新，通过生态圈的打造实现更广的延展覆盖。此外，公司在智能楼宇和地产领域多年的行业积淀也作为加持助力在蓝海中谋得头筹。。

智能家居作为以住宅为平台，利用网络通信、自动控制、音视频等技术将家居生活有关设施集成，本质上来说可以看作家庭层面的物联网。有了智能家居，家居设备变得充满“智慧”，按照用户意志为其服务，解决诸多烦恼。但长期以来，智能家居并没有完全走进日常生活之中，仍面临着发展及普及的诸多困境。从消费者层面来说，使用智能家居产品的重要阻碍因素，即是品牌之间缺少兼容性，各品牌之间无法打通，安装和操作都十分复杂，究其原因，与行业所处发展阶段有关。

《2020年智能家居行业研究报告》分析认为，当前，物联网智能终端设备始终无法通联主要有两方面原因：

一方面，大部分企业都希望自建平台和生态，这就不可避免地造成了平台割裂的现象。另一方面，各企业间存在技术架构各不相同的问题。行业中没有一套通用的技术标准，每个企业在自己的生态闭环中有一套技术架构，不需要去兼容别人也不需要介入。

未来这两个问题都可以通过区块链天然带有分布式对等合作的技术特性来驱动解决。此外，国家住建部、工信部等多个部门都在联手制定一系列的标准，促进智能家居行业国家标准的落地与应用，让智能家居从业者更好地“学标准、懂标准、用标准”。

因此，在不远的未来，产品端、云端、控制端一体化的开发将成为智能家居企业的标配产品。以施耐德电气发布的Wiser无线智能家居系统为例，开放式的产品生态可以通过本地场景开关、智能手机、智能音箱等设备实现屋内所有智能设备的远程无线操控和实时云端通讯。基于终端设备的互联互通，以及云端数据的分析能力，最终提升智能化服务质量。

《2020年智能家居行业研究报告》也分析认为，5G技术有助于促进基础设施构建，AIoT技术的加持则会使终端设备实现互联互通和算力的迅速提升，而边缘计算与本地存储将更广泛地应用于终端设备。

随着这些技术分别作用于智能家居领域的产品端、云端和控制端，将为未来终端更加开放、跨界融合奠定基础，智能家居也正真正能够从“单点智能” 迈入“全屋智能”时代。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)