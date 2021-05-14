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5月14日24时油价上调 加满一箱油将多花4元

2021年05月14日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年5月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高100元。

本次油价调整是2021年的第九次调价，也是第7次涨价。从全国平均来看：92号汽油每升上涨0.08元；95号汽油每升上涨0.08元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4元。

国家发改委强调，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：申佳平、吕骞)

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