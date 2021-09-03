人民网北京9月3日电 （记者王连香）今日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，交通运输部海事局负责人李宏印表示，近年来，交通运输部深入贯彻落实国务院关于建设自由贸易试验区的决策部署，积极推动相关政策落地，完善相应海事配套举措。

一是取消了六项行政许可，进一步激发市场活力。新修订的《海上交通安全法》已于今年9月1日正式实施。为了全面落实国家“放管服”改革精神和优化营商环境要求，《海上交通安全法》共取消了大型设施水上拖带审批等六项行政许可，进一步激发了航运市场活力。

二是全流程在线办理，实现不见面和无纸化审批。实现了海事业务系统与国际贸易“单一窗口”国家标准版的互联互通，船舶进出口岸申请数据和海事许可审批数据可“双向”传输，船舶进出口岸海事审批许可事项全流程在线办理，实现了不见面和无纸化审批。今年1月1日至8月31日，海事系统累计办理国际航行船舶进出口岸手续约25万多艘次，通过“单一窗口”审批率达到了100%。

三是创新海事服务，积极推动自由贸易试验区的建设。近年来，海事系统各直属单位推出系列创新制度、举措，积极推动自贸区的建设。比如，在上海自贸区临港新片区，下放调整了36项行政执法事权；在浙江自贸区，形成了10项制度成果，其中国际航行船舶进出境通关全流程“一单多报”等四项海事创新管理制度被国务院采纳为自由贸易试验区复制推广经验。海事局还在江苏省等自由贸易试验区港口设置了海事政务自助服务站145个，提供24小时自助办理服务。

下一步，交通运输部海事局将以推进自由贸易试验区贸易投资便利化为目标，聚焦制度集成创新，强化安全风险防控，构建与高水平自由贸易试验区建设相适应的海事政策制度体系，为打造自由贸易试验区对外开放高地贡献海事力量。

(责编：王连香、高雷)