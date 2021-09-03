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人民银行：统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点工作

2021年09月03日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举办国务院政策例行吹风会，介绍关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施。中国人民银行研究局局长王信在会上表示，人民银行将统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点工作，不断完善相关管理框架，为自贸试验区发展提供更加优质的银行账户服务，持续助力优化金融环境。

王信介绍，银行账户是市场主体开展经营活动的重要载体和渠道。目前，我国账户体系存在本外币账户管理政策零散化、业务管理标准不统一的问题，为便利市场主体享受安全高效的银行账户服务，人民银行研究构建本外币合一的银行结算账户体系。“它的好处是统一了过去多种银行账户，包括人民币银行结算账户、外汇账户、境外机构账户、自由贸易账户等多种账户。通过试点构建本外币合一的银行结算账户体系，进一步明确账户开立、变更、撤销等管理规则，对多币种资金进行收付结算和集中统一管理，标志着本外币合一的账户管理体系迈出了关键一步。”

为了实现这个改革，2020年9月，人民银行印发《本外币合一银行结算账户体系试点工作方案》以及相关试点办法，从2021年7月开始，人民银行在广州市、深圳市、福州市和杭州市四个城市正式启动试点，试点银行提供账户多币种结算服务，存款人可以根据自身经营和财务管理的需要，选择使用多币种结算的账户管理本外币资金，从而提升了市场主体本外币银行结算账户业务的便利性。王信表示，目前来看，试点运行平稳，社会反映良好，不仅节约了企业财务成本和管理成本，提高了企业跨境贸易结算效率，营造良好营商环境，为推动人民币国际化、完善宏观审慎管理框架奠定了账户基础。

(责编：罗知之、高雷)

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