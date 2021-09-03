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骞芳莉：示范基地建设是促进电子商务规范创新发展的“金钥匙”

2021年09月03日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者何旭、许维娜）2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会 (以下简称“服贸会”)在北京开幕。作为服贸会的重要组成板块，3日上午，2021中国电子商务大会在国家会议中心召开。会上，商务部电子商务司司长骞芳莉表示，电子商务作为联通生产、消费、线上线下、城市乡村、国内国际的关键一环，始终处在服务构建新发展格局的第一线。

“示范基地建设是促进电子商务规范创新发展的‘金钥匙’。”骞芳莉表示，近年来在商务部及各地方政府的共同推进下，电子商务示范基地建设布局进一步优化，集聚辐射效应进一步凸显，示范引领作用进一步提升，成为实体经济与数字经济融合发展的重要推动力。

骞芳莉介绍，截至2020年底，127家国家电子商务示范基地共入驻电子商务企业7.35万家，较2019年底增长12.9%；从业人员超过151万。2020年，电子商务交易总额达6.37万亿元，同比增长13.3%。

(责编：王仁宏、高雷)

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