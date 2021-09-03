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白重恩：探索数据治理应遵循五方面原则

2021年09月03日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者何旭、许维娜）9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会 (以下简称“服贸会”)在北京开幕。作为服贸会的重要组成板块，3日上午，2021中国电子商务大会在国家会议中心召开。会上，清华大学经济管理学院院长白重恩分享了数据治理的研究现状及未来展望。

白重恩指出，数据在数字经济中的重要性不言而喻，已成为新型生产要素。“如果能源是工业经济的血液，那么数据就是数字经济的血液。数据的影响远比其他传统因素影响复杂得多，因此数据管理也变得更具有紧迫性。”他说。

“数据作为新的生产要素，加之数据治理问题的复杂性，我认为还是处于探索的阶段。”白重恩表示，这一探索阶段对企业而言，同样也存在着不确定性。

对此，要解决上述问题，白重恩建议遵循五个方面的原则：

一是保护个人权益。数据来源于个人，因此，在数据治理中应考虑个人权益对社会利益、国家安全及公众利益的影响。比如，收集用户大数据要征求用户同意，要告知目的和用途，同时要避免误导一些行为。“对于收集数据后的储存、流通，也要采取相对严格的保护措施，不能侵犯消费者的权利，近期公布的《个人信息保护法》《数据安全法》《反垄断指南》，其原则基本上涉及到了平衡个人权益、社会利益，以及效率、创新、公平等方面。”他说。

二是政务数据脱敏共享。除政府自身使用之外，政务数据如何能够更加广泛得到使用是重点，需要对政务数据共享工作作出安排部署。“在这个过程中，如何对数据进行脱敏以及如何安全分级，还需做更多努力。如果由每一个部门来决定是否分享，这个工作很难推动下去，可能需要一个具有全局观的机构推动和执行脱敏处理、分类以及数据共享的规范。”他说。

三是商业数据脱敏处理。无论是个人还是机构，社会数据的流通和交流和交易中也有类似考虑，也需要做一些脱敏处理。“因为这些数据中往往包含个人数据。脱敏以后仍需安全分级，对不同级别的数据进行不同的规范。”他说。

四是个人权益的分配。数据可能来自成千上万个人，如何让个人权益得到保障？一方面可利用区块链等科技手段对个人信息进行收费，并分配给个人，但技术上需要规范；另一方面可通过税收来解决这类问题，每个人都提供数据，再对数据使用产生的收益征税，部分返还给消费者。

五是数据垄断监管。其中，数据垄断面临较大的挑战是监管，因此监管时要综合考虑各个方面的原则。目前由于大量的数据使用比较新，使用的方法较多，单纯依靠人来监管的可能性越来越低。“因此，未来应更多思考如何利用科技手段来监管，让人工智能的各种各样的解决方案来帮助监管。”白重恩表示。

(责编：王仁宏、高雷)

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