香港青年学子向“太空出差三人组”——神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波3名航天员进行现场连线提问。新华社记者吕小炜摄

人民网北京9月3日电 （赵竹青）空间站里做了哪些实验？航天员能不能锻炼？太空中喝的水哪来的？3日午间，“时代精神耀香江”之仰望星空话天宫活动在北京、香港两地联动登场。正在天宫空间站执行任务的神舟十二号乘组与近300名香港科技工作者、教师和大中学生展开一场别开生面的天地连线互动。

在“天地对话”环节，有学生提问，在太空中能否进行体育锻炼？有哪些项目？在视频连线中，航天员展示了“太空太极拳”、“倒立骑车”等运动项目，引发现场阵阵掌声。

现场还有学生提问：航天员在天上想家了怎么办？天上出汗了怎么办，能洗澡吗？对此，中国航天员科研训练中心航天员系统总设计师黄伟芬回答称，航天员都配备了手机，还有专用的通话系统，航天员每天都可以和家人打电话，也可以定期和地面的亲朋好友进行双向视频通话，同时他们也带了家人的照片。

为保障航天员的身心健康，黄伟芬透露，他们用虚拟现实技术研制了一个心理舒缓系统。此外，还给航天员配备了各类的干湿纸巾，干湿毛巾等，以及免洗的洗发、洗浴包等，保障航天员的个人卫生问题。

本次活动由香港中联办、香港特区政府、中国载人航天工程办公室主办。香港特区行政长官林郑月娥，香港中联办副主任谭铁牛，中国载人航天工程总设计师周建平，中国载人航天工程办公室主任郝淳，中国载人航天工程副总设计师、中国首飞航天员杨利伟，中国航天员科研训练中心总设计师、航天员系统总设计师黄伟芬，中国空间技术研究院总设计师、空间站系统总设计师杨宏分别在香港和北京会场出席活动。

自8月23日起，活动主办方向香港市民征集期待在本次活动中与在轨航天员、北京航天专家交流的问题。活动主办方表示，通过网站收到大量香港中小学生的提问和对航天员的祝福，反响十分热烈。此次“时代精神耀香江”之仰望星空话天宫活动，将延续此前国家航天科学家团队访港和月壤入港等掀起的“航天热潮”，加深香港市民对国家航天成就的了解。

(责编：赵竹青、高雷)