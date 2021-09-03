人民网北京9月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布《消费者金融素养调查分析报告（2021）》，报告指出，全国消费者金融素养指数为66.81，与2019年相比，提高2.04。报告从消费者的金融知识、行为、态度、技能等多角度综合定性分析我国消费者的金融素养情况。总体上，我国居民在金融态度上的表现较好，在金融行为和技能的不同方面体现出较大的差异性，还需要进一步提升基础金融知识水平，老年人和青少年的金融素养水平相对较低，“一老一少”仍将是金融教育持续关注的重点对象。

报告共分为五个部分。第一至第四部分定性分析消费者在金融知识、金融行为、金融技能和金融态度等四个方面的基本情况，并从年龄、学历、收入、职业、性别、城乡、地区等不同维度进行描述。第五部分基于上述四个维度对我国居民的整体金融素养水平进行综合分析，从国际比较看，我国居民的金融素养水平在全球处于中等偏上水平，特别是在金融态度方面我国具有优势，在基础金融知识方面还有差距。从金融态度看，我国居民应急储蓄较为充足，对疫情下的经济复苏形成有力支撑，也是我国经济韧性强的表现之一。从金融知识看，公众对分散化投资等基本金融常识仍缺乏足够的认识，对金融投资收益的预期具有非理性特征，容易产生非理性的投资行为。从重点群体看，我国居民金融素养在年龄上的分布呈现倒“U”型，老年人和青少年的金融素养水平相对较低，“一老一少“是金融教育持续关注的重点。

从金融知识方面看，整体上我国金融消费者对信用知识掌握较好，普遍能够认识到维护良好信用记录的重要性；对风险收益关系有较为正确的认识；对退保认识比较到位；对人民币知识掌握较好；对贷款期限与月还款金额及利息的关系有基本理解。与2019年相比，金融消费者在信用知识、保险知识、贷款知识、存款保险知识、年化收益率计算等方面有较为明显的提升。同时，金融消费者的复利意识和贷款知识还存在不足；对存款保险的理解仍有提升空间；对商业保险基础知识的掌握还有待进一步加强；投资理财知识较为欠缺。与2019年相比，在分散化投资、风险收益关系方面的掌握有下降。

从金融行为方面看，尽管通过手机进行支付已是我国金融消费者在日常生活中的首选，但大多数人有使用现金进行支付的经历，其中主要为小额支付；在信用卡还款方面普遍具有良好的表现；在贷款使用方面，主要用于购置房产和日常消费；在投资理财方面，主要购买或持有存款类、银行理财、基金、股票等产品；在金融产品或服务信息获取方面，金融机构网点和互联网渠道最受欢迎，选择非网点现场宣传、电话、短信等渠道的受访者较少；大部分会阅读金融产品的合同条款。与2019年相比，金融消费者信用卡还款行为显著改善，全额还款的比例提高了8.2个百分点，最低还款额或还款能力不足的比例下降了2.81个百分点；阅读合同习惯有改善，仔细阅读合同条款的比例增加了12.31个百分点。

从金融态度方面看，我国金融消费者普遍认可现金在日常生活中的必要性，对商家拒收现金持有明确的反对态度；对负债消费普遍持有谨慎的态度；对互联网金融产品和服务持肯定态度，也有不少人认为便利与风险并存；认可金融教育的重要性，认为针对青少年金融教育最有效的方式是通过学校课程教育。金融消费者对金融投资的收益预期普遍偏高。与2019年相比，金融消费者对金融教育的重视程度有所提升，认为金融教育非常重要的比例提高了14.04个百分点，认为金融教育不重要的比例则下降近10个百分点。

从金融技能方面看，我国金融消费者在日常收支管理方面表现良好，大多数处于收支盈余或平衡状态；应急储蓄相对充足，普遍能够应对相当于三个月收入的意外支出；能够意识到要通过资质来辨别金融营销宣传；能够正确理解金融产品合同的关键性条款；知道如何正确处理假币；具有密码保护意识；基本能够选择正确的投诉渠道。与此同时，部分金融消费者要提高债务管理能力，减轻个人债务负担；在面对互联网上的高利诱惑时，近半数没有第一时间查看资质或直接拒绝；金融消费者在做出决策时更多依赖自身经验和知识，而非寻求第三方专业力量的帮助，容易因过度自信等因素而产生不良后果。与 2019 年相比，金融消费者在理解合同条款、应急储蓄、选择金融消费纠纷处理渠道方面有较为明显的改善；在 ATM 密码保护、假币处理等传统技能掌握方面有所下降。

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