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商务部：自贸区进出口额已占全国16.6% 吸引高技术外资效果显著

2021年09月03日17:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （赵竹青）3日下午，国务院政策例行吹风会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文透露，今年前7个月，21个自贸试验区进出口额占到全国的16.6%，同比增长42%。

“这个增速要比全国的平均速度高10个百分点以上。”王受文说。

同时，王受文透露，自贸区实际利用外资也比全国吸收外资的增幅要高“好几个百分点”，而且在吸引高技术外资方面，效果更加显著。他提到，今年前7月，21个自贸试验区实际利用外资占到全国的17%，同比增长33.5%。

王受文表示，整体而言，我国针对自贸试验区推出的专项政策措施，为自贸试验区的发展、改革、开放起到了良好作用，商务部未来还会在这些方面继续加大探索。

(责编：赵竹青、高雷)

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