商务部：自贸区进出口额已占全国16.6% 吸引高技术外资效果显著
2021年09月03日17:56 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月3日电 （赵竹青）3日下午，国务院政策例行吹风会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文透露，今年前7个月，21个自贸试验区进出口额占到全国的16.6%，同比增长42%。
“这个增速要比全国的平均速度高10个百分点以上。”王受文说。
同时，王受文透露，自贸区实际利用外资也比全国吸收外资的增幅要高“好几个百分点”，而且在吸引高技术外资方面，效果更加显著。他提到，今年前7月，21个自贸试验区实际利用外资占到全国的17%，同比增长33.5%。
王受文表示，整体而言，我国针对自贸试验区推出的专项政策措施，为自贸试验区的发展、改革、开放起到了良好作用，商务部未来还会在这些方面继续加大探索。
(责编：赵竹青、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点工作
- 人民网北京9月3日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举办国务院政策例行吹风会，介绍关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施。中国人民银行研究局局长王信在会上表示，人民银行将统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点工作，不断完善相关管理框架，为自贸试验区发展提供更加优质的银行账户服务，持续助力优化金融环境。…
相关新闻
- 评论
- 关注