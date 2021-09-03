9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京国家会议中心和首钢园区拉开帷幕。今年服贸会紧跟数字化潮流，首次设置数字服务专题展区。作为无线科技创新企业，高通公司（Qualcomm）今年第二度参展参会，全方位展示了5G、AI、XR和高清影像等前沿科技与应用服务，携手中国产业合作伙伴共同推动数字经济繁荣全球化合作发展的实践成果。

高通公司在2021年中国国际服务贸易交易会上的展位

服贸会期间，高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯·罗杰士（Alex Rogers）、高通公司全球高级副总裁钱堃以及高通公司全球副总裁侯明娟，以线上或线下的方式参与了多个论坛，分享高通在数字化潮流中的产业观察以及在全球化合作中的实践与探索。服贸会作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，同时也是中国对外开放的重大平台，高通作为跨国企业积极参与，以前沿探索与开放合作，推动中国与全球数字服务的未来发展。

尝鲜最新5G体验 探索5G变革产业潜能

本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，将数字服务、数字经济与数字化未来摆到了突出位置。作为数字化未来的基础，5G再度成为今年高通参与服贸会的关键词。高通展位以“我们一起用5G推动伟大想法”为主题，展示了5G商用两年来与产业融合的最新成果与创新应用。

在展位一角，骁龙8系5G移动平台赋能的旗舰智能终端“全家福”与去年相比更加丰富，18款不同品牌搭载了骁龙888和888 Plus的5G旗舰智能手机，将5G体验带给更多消费者。紧邻的骁龙超高清影厅则展示了旗舰智能手机出色的影像体验，吸引参观者沉浸式地探索手机影像的未来。

自2020年以来，高通公司与中国国家地理达成战略合作，搭载骁龙的5G智能手机便成为专业野外摄影师的得力装备。摄影师们深入中国的荒野秘境，用骁龙支持的8K和HDR等先进手机影像技术，拍摄了中国野生生物系列高清视频。以“用科技的力量传递生命的力量”为主题的创新合作成果在2020年服贸会上对外发布，获得积极广泛的社会关注。今年，双方的合作聚焦“寻找我们的国家公园”，深入“三江源国家公园”，“海南热带雨林国家公园”，“秦岭大熊猫国家公园”和“普达措及三江并流国家公园”，展现手机镜头下的大美中国。该系列片作为2020年服贸会的战略合作成果，在今年服贸会高通展区的沉浸式小影厅，进行精华版首映，让参观者在方寸之间就可以将祖国大地的众多绝美风景尽收眼底。

随着5G不断演进，5G应用不仅将惠及更多人，还将融入千行百业。由点及面，今年高通展台展出的前沿典型应用，展示出5G与产业深度融合下的创新应用前景。

毫米波是5G的重要组成部分，是释放5G全部潜能的关键技术。高通在展位上展示了毫米波技术如何助力打造无线网速最快的体育场，为“超级碗”比赛带来激动人心的全新观赛体验。同时，观众还可以了解高通与中兴通讯在5G毫米波测试方面取得的最新进展，双方成功实现了中国5G毫米波部署所要求的重要技术特性。

此外，VR体验再次成为热门打卡点，观众只要戴上VR头显设备，就能加入乒乓球比赛，与线上伙伴隔空对打，切身感受到科技为运动带来的乐趣，探索科技赋能体育产业带来的更多可能。

展台上，高通发明墙也吸引了参观者驻足互动。这面墙集中展示了高通重要的基础发明，通过体感互动，参观者能够深入了解数十年来高通的技术发明如何为移动产业创新奠定基础，并让人们的生活更加丰富和美好。

再度点亮“合作”关键词 共启数字化未来

2021年是新十年的起点，由新一代连接技术推动的创新浪潮正扑面而来，我们正快速迈向人与万物智能互联的世界。5G、AI和云的结合将有力推动创新和经济增长，赋能全新商业模式、全新服务和全新收入来源，并加速众多行业的数字化转型。

高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯·罗杰士（Alex Rogers）

在“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”上发表视频演讲

作为数字化未来的基础，5G正在持续发展，加速普及。高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯·罗杰士（Alex Rogers）在“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛” 上发表视频演讲，分享了全球5G部署与应用的最新进展，他表示，“去年的中国国际服务贸易交易会（CIFTIS）期间，我曾提到，全球有80家运营商已经部署了5G商用网络。在过去的一年里，该数字增加了一倍多——目前已有175家运营商实现了5G商用，还有超过260家运营商正在投资部署5G。”他认为，移动技术之所以能够达到迄今为止所影响的规模和范围，离不开全球标准化技术的赋能作用，也离不开全球生态系统的相互协作。

高通全球高级副总裁、技术许可业务中国区总经理钱堃

在“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”上发表演讲

一直以来，为加速迈向数字化未来，高通与全球生态系统保持密切合作，推动5G普及，实现5G潜能。从农业到能源再到零售，乃至汽车、工业制造、医疗领域，5G和智能边缘推动了诸多行业的数字化转型，高通公司通过前沿的移动技术与全球化合作，不断将数字服务水平推至全新高度。高通全球高级副总裁、技术许可业务中国区总经理钱堃在参与“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”时表示：“高通始终以研发先行，不断突破移动科技的边界，与生态系统分享高通的研发成果。为了实现5G的美好愿景，我们一直在与全球生态系统密切合作，助力5G创新。通过高通公司的商业模式、基础技术以及先进的平台和解决方案，我们帮助赋能并扩展生态系统，并在全球范围加速创新。”

此外，在本届服贸会上，钱堃还参与了“双循环新发展格局企业白皮书发布暨研讨会”，分享了高通与中国移动产业生态系统的密切合作，和与会嘉宾一起，探讨在“双循环”新发展格局下，如何积极参与中国开放型、创新型经济向更高层次发展。

长期以来，高通与中国伙伴的合作不仅取得了丰硕的成果，更获得了广泛的认可。去年服贸会上，高通与众多中国领先的手机厂商共同发起的“5G领航计划”被主办方评为“服务示范案例科技创新奖”。今年，高通与中国合作伙伴在物联网领域的合作，也已入选本届服贸会服务示范案例。

5G领衔 数字服务贸易崭新赛道再出发

当前，以工业互联网为关键依托的第四次工业革命蓬勃发展，数字化趋势以及由此催生的创新商业模式对全球经济发展产生了重要影响。不可否认的是，5G技术在其中发挥着不可替代的作用。

高通公司全球副总裁侯明娟参与“第四次工业革命技术赋能产业数字化与零碳化论坛”圆桌对话

高通公司全球副总裁侯明娟出席“第四次工业革命技术赋能产业数字化与零碳化论坛”并参与了圆桌对话讨论，分享了高通围绕数字化助力中国产业转型与高质量发展的最新实践。她指出：“高通公司在中国的业务在不断拓展，除了手机产业的合作伙伴以外，也有很多物联网领域的合作伙伴。高通与中国合作伙伴有非常多的创新案例，我认为5G+AI机遇无限。”

高通公司全球副总裁郭涛出席北京“两区”建设国际合作峰会

此外，高通公司全球副总裁郭涛出席并参与了北京“两区”建设国际合作峰会。“两区”即国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区。郭涛作为跨国公司代表出席，和与会嘉宾共同探讨“两区”建设背景下企业面临的机遇，表达了高通公司作为跨国企业积极参与北京“两区”建设的信心。

(责编：董童、李源)