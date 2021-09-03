2021年服贸会金融服务专题展9月3日在首钢园开幕。人民网记者 鲍聪颖摄

人民网北京9月3日电（记者鲍聪颖）记者从2021年服贸会金融服务专题展组委会获悉，于9月3日-6日在首钢园举行的2021年服贸会金融专题展，共有100余家中外机构参展，多家机构将展示服务“双碳”目标的新产品、新技术，由此带动金融助力绿色经济再掀新高潮。

绿色金融+多个应用场景 金融创新紧扣减碳主题

现场开通一条数字人民币大道，让观众现场体验数字货币便捷购物；创新绿色金融产品及服务，支持新能源、节能环保等行业发展；国际金融机构共同展示分享可持续发展新理念……服贸会上，绿色金融已经成为国内外经济金融领域的高频词。

展会现场，工作人员演示如何使用数字人民币购买咖啡。人民网记者 鲍聪颖摄

发展绿色金融已经成为我国一项重要的国家战略，北京正深化绿色金融国际合作，积极构建全球绿色金融与可持续中心。北京绿色交易所将展示助力“双碳”目标实现和促进科技成果转化两方面内容，如其在服务碳配额交易、排污权交易、自愿减排交易及服务绿色出行等方面的成绩，突出平台在助力北京市绿色金融国际中心建设等方面的作为。

北京城市副中心运河金融城展位。人民网记者 鲍聪颖摄

“城市副中心在全市率先提出绿色金融国际中心定位，近年来，城市副中心积极培育、发展壮大绿色经济，加快构建绿色金融市场体系，已初步形成了在全国具有一定优势和影响力的绿色资源聚集区，加速了跨越式发展趋势。”在北京城市副中心运河金融城展位，通州区金融办相关负责人介绍，2021年1至7月 ，通州区银行机构累计发放绿色信贷113笔 ，贷款余额129.3亿元；目前北京绿色交易所碳配额和环境权益交易市场涵盖重点排放单位900家左右，累计成交7032万吨，累计成交金额达20.18亿元，初步形成全国较有影响力的碳金融交易市场。

本届展会，建设银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、法国兴业银行、东亚银行、南方基金、北京绿色交易所、朴道征信等多家机构也将推出创新绿色金融产品及服务，涵盖绿色融资、绿色租赁、绿色基金、绿色投资和绿色消费等，充分展现金融对新能源、节能环保、建筑、交通、工业等行业的支持。

近几年，建行北京市分行从绿色信贷助力“提高全行资产组合的绿色底色成色”，到以“绿色金融+”北京行动推动全面绿色低碳转型，再到打造金融系统内首家绿色智能银行，将绿色基因全面融入经营管理，持续加快资产结构绿色转型，推动多元化绿色产品创新，在信贷转型、直接融资、普惠金融、乡村振兴、碳交易、住房租赁、消费信贷、低碳运营等方面积极开展绿色转型创新，贯穿社会经济发展整个链条，实现绿色金融与多领域的深度联动，以新金融行动落实“30·60”目标。

在此次服贸会展台，浦发银行将展出“浦发绿创”丰富的产品矩阵，以及“六大领域，六+N的服务体系”。其包括绿色智造、绿色城镇化、绿色能源、环境保护、新能源汽车以及碳金融，全面覆盖了低碳产业链及其上下游的绿色金融特色产品内容。

在绿色金融服务体系方面，华夏银行则发挥金融集团优势，不断丰富融资模式，已形成涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等多门类的集团化绿色金融产品和服务体系，探索走出了一条集团化的可持续发展之路。

丰富“绿色金融”业务品种 打造金融服务新范式

绿色经济，保险护航。据记者了解，中国人保积极参与绿色保险开发，已探索出环境污染责任险、绿色装备险、绿色建筑险等经验做法，在福建南平推出全国首家“碳汇贷”森林火灾保险，在浙江湖州探索“绿贷险”项目。发起设立绿色金融产品14支，为绿色环保企业提供融资支持183亿元。承保森林11.6亿亩，占全国森林面积的35.1%。

国家开发银行践行绿色发展理念，积极支持生态文明建设，助力打好污染防治攻坚战，统筹有序支持碳中和、碳达峰工作，在服务建设美丽中国中发挥了积极作用。在生态环境治理方面，国开行今年积极开展“百县千亿”专项金融服务，提供1000亿元授信承诺，支持不少于100个县（区）建设覆盖县城、辐射农村的高标准垃圾污水处理设施，上半年已实现贷款授信466亿元。同时，积极支持大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理。

绿水青山就是青山银山，北京农商银行长期扎根京郊，紧跟碳达峰碳中和目标要求与“绿色北京”战略方向，围绕促进首都经济社会与人口、资源、环境协调发展，将金融资源融入生态环境保护、水环境治理、清洁能源发展等绿色环保项目，不断丰富绿色金融业务品种，积极拓宽绿色企业融资渠道。

南方基金将在本届展会上会对可续发展投资相关工作进行展示。ESG是一种关注企业环境、社会和治理绩效的投资理念和企业评价标准。南方基金作为中国ESG领导者组织的理事会成员之一，已将ESG的核心理念及标准全面融入企业经营和投资管理中。

助力企业可持续发展 外资金融机构积极性“爆棚”

“我们努力将2021服贸会金融专题展，打造为最权威、最专业的金融业全景展示窗口，打造金融服务贸易第一展，中国金融年度发展风向标。”北京市地方金融监管局副局长王颖介绍，目前共有143家国际国内金融组织、金融机构、企业参加金融专题展线上线下的展览展示活动，其中有29家世界500强领先金融机构和知名企业。外资方面，有法国兴业银行、三菱日联、蒙特利尔银行等来自18个国家和地区的59家外资机构参展，覆盖美国、英国、德国、法国、瑞士、奥地利、爱尔兰、新加坡等多个国家，金融服务专题展国际化率达41.2%。

“法兴银行将继续秉持可持续发展的理念，把企业的长远发展纳入整个社会的发展中去，从自身着眼，影响我们的员工、客户和股东。”这是法兴集团CEO亲自倡导的发展目标。

另据了解，在积极发展业务的同时，东亚中国也一贯注重绿色金融理念。目前，东亚中国已在信贷制度、信贷政策、信贷风险管理等方面加入环境和社会保护要求，以绿色环保作为信贷决策的重要依据，从战略高度推进绿色信贷，合理有效配置信贷资源，不断优化信贷结构，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险 。

中国人民银行副行长陈雨露在服贸会金融服务专题展现场。人民网记者 鲍聪颖摄

“我国已成为全球绿色金融发展的风向标，且拥有了相当大的国际引领力。”中国人民银行副行长陈雨露表示，我国一直以来都是绿色金融发展的坚定支持者和倡导者，在绿色金融发展方面也具备一定的领先优势。考虑到国际政治经济领域的一些新变化，以及国际社会对绿色金融更为积极的立场，我相信，绿色金融国际合作的未来是光明的。我们应该抓住这样的机遇，利用好我们现有的优势，更加积极与各方开展合作，充分挖掘绿色金融发展潜力，助力我国和其他国家共同实现各自的碳达峰碳中和目标。

(责编：王仁宏、高雷)