新华社北京9月3日电（记者张千千）近日，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，提出开展本外币合一银行账户体系试点。中国人民银行研究局局长王信3日表示，人民银行将为自贸试验区发展提供更加优质的银行账户服务，持续助力优化金融环境。

银行账户是市场主体开展经营活动的重要载体和渠道。目前，我国账户体系存在本外币账户管理政策零散化、业务管理标准不统一的问题。王信在当日举行的国务院政策例行吹风会上表示，人民银行研究构建本外币合一的银行结算账户体系，好处是统一了过去多种银行账户，包括人民币银行结算账户、外汇账户、境外机构账户、自由贸易账户等多种账户。

从2021年7月开始，人民银行在广州市、深圳市、福州市和杭州市四个城市正式启动本外币合一银行结算账户体系试点，试点银行提供账户多币种结算服务，存款人可以根据自身经营和财务管理的需要，选择使用多币种结算的账户管理本外币资金，从而提升了市场主体本外币银行结算账户业务的便利性。

王信表示，目前来看，本外币合一银行结算账户体系试点运行平稳，社会反映良好，节约了企业财务成本和管理成本，提高了企业跨境贸易结算效率，营造了良好营商环境，为推动人民币国际化、完善宏观审慎管理框架奠定了账户基础。

王信说，下一步，人民银行将在评估试点效果的基础上，统筹推动本外币合一银行结算账户体系试点工作，不断完善相关管理框架，为自贸试验区发展提供更加优质的银行账户服务，持续助力优化金融环境。

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