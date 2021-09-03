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激发电子商务新活力——聚焦2021中国电子商务大会

2021年09月03日21:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月3日电 题：激发电子商务新活力——聚焦2021中国电子商务大会

　　新华社记者吉宁、刘慧

　　互联网的广泛应用，推动数字产业化、产业数字化高度融合，电子商务已经成为推动经济社会发展、改变人们生产生活的重要驱动力。9月3日，2021中国电子商务大会在北京开幕，这是2021年中国国际服务贸易交易会期间举行的一项重要活动。大会以“数育新机·商引未来”为主题，由商务部、北京市人民政府主办，众多国内外专家、企业代表参会，共同探讨电子商务发展新方向。

　　商务部副部长任鸿斌表示，“十三五”期间电子商务在促消费、促融合、促振兴、促开放四个方面取得突出成绩。“十四五”期间，商务部将做好深化创新驱动、引领消费升级、推进商产融合、服务乡村振兴、倡导开放共赢、加强国际合作、推动效率变革、统筹发展安全等八个工作重点，持续发挥电子商务在建设现代化经济体系中的重要作用。由商务部牵头，会同相关部门共同编制的《“十四五”电子商务发展规划》也将于近期正式出台。

　　北京市政协副主席燕瑛表示，电子商务在拉动首都经济增长等方面起到了重要作用，电子商务实现跨越式发展，网络消费成为拉动首都经济增长的新引擎；电子商务成为助力消费升级、品牌创新的驱动器，各行业各领域企业纷纷触网；跨境电商成为拉动贸易增长的新路径，2021年上半年，全市跨境电商进出口额同比增长超过40%，各相关业态蓬勃发展，势头强劲。

　　海内外政府代表、知名专家学者围绕电子商务发展的核心议题展开深入讨论，分享国际数字经济合作新机遇，发表真知灼见。

　　在电商领域，国家电子商务示范基地在培育和孵化中小微电商企业、促进新技术应用和传统产业转型升级、带动创业就业、促进消费升级等方面发挥重要作用。

　　会上，商务部为16家新增补的国家电子商务示范基地授牌，同时商务部会同相关单位发布“数商青年”电商云课。

　　据了解，9月3日至4日，大会还将举办新型消费论坛、跨境电商论坛、国企电商论坛、数商兴农论坛、数字商务论坛等专题论坛。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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