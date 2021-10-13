原标题：“云”聚中卫大境开

金秋十月，“2021云天大会”正在紧锣密鼓地准备，宁夏回族自治区中卫市东北郊的西部云基地迎来一批又一批参观考察者。

这个在戈壁滩上建起的高科技产业基地现占地面积5000亩，目前已建成亚马逊、美利云、中国移动、中国联通等６个大型、超大型数据中心，服务器装机能力达60万台、上线运营40多万台，蛮荒戈壁成为创新发展热土。

中卫西部云基地中国大脑数据中心

而伴随着西部云基地的集聚效应日益显现，亚马逊、美团、欢聚集团等200余家互联网企业相继落户中卫，为全国3700余家企业提供数据存储、数据挖掘、算力等云服务，当地的云计算和大数据产业蓬勃兴起，这个地处腾格里沙漠边缘的小城“数”起“云”涌，开始朝着转型追赶、高质量发展的方向阔步迈进。

统计数据显示， 2020年中卫西部云基地实现营收19.98亿元，带动解决就业3500人以上，产业效益逐步凸显。

深居祖国大西北，中卫市既不沿边又不靠海，何以能够乘“云”而上借“数”腾飞？

据媒体报道，2014年，亚马逊公司在我国选择数据中心建设地时，曾带着282项苛刻条件考察了全国83个城市和地区，综合对比后，最终中卫市以得天独厚的综合优势成功入选，并成为我国第一个跨入第四代数据中心的城市。

中卫市军民融合产业服务中心主任施永贵介绍说，中卫市年平均气温8.8摄氏度，全年大气环境优良天数达280天以上，适宜建设采用全自然风“冷却降温”的数据中心，节能效果明显；中卫市地质构造稳定，发生7级以上地震的概率几乎为零，适合建设高安全性的超大型数据中心；中卫地处中国陆地几何中心，到全国各大城市的距离均在2000公里以内，光纤直连传输时平均时延不超过10毫秒，足以担负起大城市“数据郊区”的重任。

——2013年，中卫市与北京中关村“牵手”，以“前店后厂”的模式启动建设西部云基地。

——2017年12月12日，亚马逊云计算中卫合作项目正式上线运营，开创了“大云西移”“前店后厂”的国家先例和世界500强产业扶贫新模式。

——2018年，中卫市举办首届云天大会，800余名云计算龙头企业领军人物、知名院士、专家、学者以及行业协会代表齐聚中卫，成功打响“云天中卫”的城市品牌。

——2020年12月，国家（中卫）新型互联网交换中心获批，中卫成为全国4个“互联网直辖市”之一。

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“云计算和大数据产业是中卫市‘无中生有’的产业。”在“2021云天大会”新闻发布会上，中卫市市长马洪海说，中卫市委、政府深度挖掘优势资源，把云计算和大数据产业作为站位新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的“一号工程”持续推进，已经为中卫转型追赶、高质量发展赋予新动力。

大数据充满机遇，云计算影响未来。

马洪海表示，在赋能数字产业化方面，中卫市将抢抓新基建重大机遇，加快建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点和国家新型互联网交换中心，促进数据集聚和算力集中，建设一批数据中心、超算中心，力争2021年底服务器装机能力达到80万台。与上海、深圳、杭州等地实现链路直达，成立新型互联网交换中心联盟，形成东西部云计算和大数据产业互补发展的新生态圈；按照国家枢纽节点建设要求，面向京津冀、长三角、粤港澳、成渝等区域，采取“结对子”机制，积极承接“东数西算”算力需求，围绕数据的前端开发和后端加工，培育发展一批云制造、云应用、云服务企业，推动西部云基地从灾备存储向加工制造、应用服务等增值业务转变。

在推动产业数字化方面，中卫市将把“云天中卫”建设作为提升中卫信息化水平的重要载体，加快云计算和大数据同其他产业的深度融合，推动智慧化改造，推进智慧农业、智慧交通、智慧旅游、“互联网+教育”“互联网+医疗健康”等应用建设，最大限度实现信息资源互联互通、共建共享，逐步建立大数据产业生态体系，推动市域社会治理体系和治理能力现代化，为群众提供更精准便捷的服务，切实提升群众获得感、幸福感；同时，以建设工业互联网为抓手，推进工业和信息化深度融合，实现工业快速发展。

从无到有到“数”起“云”涌，确信未来在宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区过程中，中卫市定会开创出属于自己的璀璨“云”时代。（姜雪城）

(责编：董童、李源)