本报记者 陆娅楠

今年以来，随着经济逐步恢复，全球能源需求大幅增加。“我们有能力保障好能源供应。”10月13日，国新办举行政策例行吹风会，国家发改委秘书长赵辰昕表示，“今冬明春能源供应是能够得到保障的，我们也能够统筹兼顾实现既定目标。”

确保电力、煤炭稳定可靠供应

抓源头，全力推动煤炭增产增供。国庆假期，煤矿在确保安全前提下，一直保持正常生产，相关部门共同推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能。

“加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产，促进停产整改的煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭能够及时运到需要的地方，协调增加发电供热企业煤炭中长期合同。”赵辰昕说。

国家能源局副局长余兵介绍，煤炭产量取得较为显著增长，日产量稳定在1120万吨以上，比国庆节前增加80万吨，创造了今年2月份以来的新高。山西、陕西、内蒙古日均产煤量已超过800万吨。

保生产，推动煤电机组应发尽发。协调电网企业和发电企业，加强电煤保障，快速抢修机组故障，全面启动临时停运发电机组，提高供应保障能力。截至10月9日，东北、华北地区分别有1347万千瓦机组和1220万千瓦机组启动起来，增加了负荷保障能力。

10月以来，全国电力供需紧张形势已有所缓解。10月11日，全国日发电量207亿千瓦时，当月累计发电量2285亿千瓦时，同比增长10.8%。截至目前，今年累计发电量达62749亿千瓦时，同比增长13.1%。

强管理，指导地方提升有序用电管理水平。有序用电方案得到及时调整完善，切实做到合同约定、用户知情，确保方案可执行、可操作，能够科学实施。全国统调电煤库存8199万吨，目前可用天数是15天。10月11日全国合计有序用电电力4842万千瓦，有序用电量比9月份最高峰有所下降。

“国家发改委将会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，加强运行协调调度，确保电力、煤炭稳定可靠供应。”赵辰昕说。

切实保障人民群众温暖过冬

民生用能占整个供应的比重并不高，居民用电量占全部用电量的15%左右，民生用气占全部用气比例不到50%。截至目前，已落实供暖季保供资源量1744亿立方米，还在进一步组织企业挖掘增产增供潜力。从天然气储备情况看，供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上。目前，各大地下储气库已基本完成注气，为冬季保供打下了坚实基础。

“民生用电和用气全额保障没有问题。”赵辰昕说，国家发改委将指导地方和企业坚持民生优先，科学制定有序用能方案，确保限电限气不限居民，切实保障人民群众温暖过冬。

缓解用能紧张，继续推动各类电源项目建设和投产工作。1—9月份，风电投产超过1400万千瓦，光伏投产超过2200万千瓦，能够适当缓解电力供应紧张的局面。

“督促各地在建的具备条件的支撑性电源及时投产发挥作用，推动条件成熟的大型风电、光伏基地开工建设。”余兵表示，将督导重点城市制定电力保供应急方案，东北等地区要坚持“以热定电、以热为先”的原则，做好今冬明春电力热力的保障工作。

加强能源保供，更要坚持“全国一盘棋”。各部门均表示，将在工作中纠正有的地方“一刀切”停产限产或者“运动式”减碳的行为，严禁部分地区形成“资源先供本地”的小循环和保护主义倾向，严禁地方擅自关停煤矿。

坚守安全底线释放先进产能

根据我国资源禀赋，煤炭在保障国家能源安全中一直发挥着重要作用。根据近期供需形势的需要，山西、内蒙古、陕西等地区在保障安全生产的前提下，正推动具备增产潜力的煤矿尽快释放先进产能。

释放煤炭先进产能，不会影响实现碳达峰、碳中和目标。我国现在的煤电机组整体水平在全世界是最先进的，且仍在进行大规模的升级改造，使其更节能低碳。

坚决遏制“两高”项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控，不符合要求的“两高”项目要坚决整改，在主要耗煤行业大力推进煤炭节约利用。

释放煤炭先进产能，必须坚守安全底线。国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示，应急管理部、矿山安监局已经审核976处煤矿，其中有153处煤矿符合安全保供条件，大约增加产能2.2亿吨/年，预计四季度可增加煤炭产量5500万吨，平均日增产达到60万吨，对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。

“紧急扩能必须是有序、有度扩能。”孙庆国表示，明确扩能增产的审查原则，坚决不允许自行其是、一哄而上，更不允许以保供的名义放松安全标准、突破安全底线。严防灾害严重矿井、存在重大隐患的矿井、安全保障能力不足的矿井等这些不达标的矿井以保供的名义“搭便车”，盲目扩能增产。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)