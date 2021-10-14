本报记者 杜海涛

据海关统计，今年前三季度我国货物贸易进出口总值28.33万亿元，同比增22.7%。其中，出口15.55万亿元，进口12.78万亿元。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长23.4%、24.5%和22%。

“前三季度，我国外贸进出口继续保持较快增长，韧性较足、稳中提质。外贸进出口规模逐季提升，分季度分别达到了8.51万亿、9.59万亿和10.23万亿元。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文10月13日在国新办新闻发布会上表示。

国内经济持续稳定恢复，为外贸持续增长奠定坚实基础。前8个月，全国规上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等主要经济指标保持较快增长。

全球经济和贸易有所回暖，国际市场需求增加利好我国出口。近期，世界贸易组织预测今年全球货物贸易量将增长10.8%。前三季度，我国出口增长22.7%，对美国、欧盟、非洲出口增速均超过20%，对拉丁美洲出口增速超过了40%。

外贸稳增长政策效果持续显现。今年以来，我国出台了一系列支持外贸稳增长的政策措施，加快发展外贸新业态新模式，进一步深化跨境贸易便利化改革，优化口岸营商环境，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新等，提振了企业信心。

前三季度，我国进口12.78万亿元，增长22.6%，进口规模创历史同期新高，强大国内市场为创造全球总需求作出了贡献。其中，合计进口消费品1.29万亿元，增长14.7%，占进口总值的10.1%。进口乘用车2650.4亿元，增长31.5%。

季度进出口增速有所回落，9月份当月进出口增速较8月份回落了3.5个百分点。李魁文认为，当前，我国经济长期向好的基本面没有改变，尽管外贸发展面临的不稳定、不确定性因素依然较多，但全年仍然有望实现较快增长。

“外贸经营主体活力增强，外贸高质量发展取得新成效。”李魁文说，前三季度，我国有进出口实绩的企业达52.67万家，同比增3.4万家。其中，民企进出口13.65万亿元，增长28.5%，占我国外贸总值的48.2%。

上半年，我国进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为13.2%、14.5%、12%，同比分别提升了0.8、0.9和0.8个百分点，继续保持货物贸易第一大国地位。

高水平开放平台作用增强。前三季度，我国综合保税区进出口4.08万亿元，增长26.3%，高出整体增速3.6个百分点；自贸试验区进出口4.67万亿元，增长27.6%；海南离岛免税购物金额355.4亿元，增长120.8%。

新业态新模式蓬勃发展。跨境电商前三季度进出口增长20.1%，市场采购出口增长37.7%。

出口增长动能较足。前三季度，我国中间产品出口增长29.2%，拉动出口增长13.2个百分点，有力支撑了全球产业链、供应链的顺畅运转。同期，机电产品出口增长23%，占出口的比重提升了0.1个百分点。部分劳动密集型产品出口保持快速增长势头。

李魁文介绍，前三季度，我国与主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。对东盟进出口4.08万亿元，增长21.1%；对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口3.88万亿、3.52万亿、1.78万亿和1.7万亿元；对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长23.4%、19.3%。

今年以来，中西部地区外贸增速快于整体。前三季度，中西部地区进出口4.95万亿元，增长27.2%，高出同期全国外贸增速4.5个百分点，占同期全国进出口的17.5%，提升了0.6个百分点。其中，河南、湖北等省份进出口增速超过了三成。

中欧班列助力中西部开拓“一带一路”沿线国家市场。据国铁集团最新数据，前三季度中欧班列累计开行1.13万列、发送109.3万标箱，分别增加29%、37%。前三季度，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口1.56万亿元，占同期我国对沿线国家进出口总值的18.8%；其中，以铁路运输方式对沿线国家进出口增长21.8%。

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)