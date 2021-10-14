本报记者 王 政 欧阳洁

“9月初，公司光电耦合器项目荣获第六届‘创客中国’宁波市中小企业创新创业大赛企业组一等奖，接着就拿到了建行宁波分行3000万元的追加授信。”宁波群芯微电子有限责任公司总经理陈益群说，今年前8个月公司产值达3.5亿元，预计全年能突破6亿元。

群芯微电子是享受政策红利的众多中小企业中的一员。近年来，国家和地方出台了减税费、增信贷、培优企业、优化服务等一系列政策，全力为中小企业发展保驾护航。“十三五”时期，全国新增减税降费约7.6万亿元，2021年预计全年还将新增减税降费超过7000亿元。今年1至8月，规模以上中小工业企业营业收入同比增长24.6%，利润总额同比增长37.5%。

培育“专精特新”小巨人企业4762家

国庆假期刚过，北京软体机器人科技有限公司的设计团队就投入到紧张的项目设计工作中。“今年我们中标了餐饮系统服务商7000万元的济南中央仓项目，公司营业额今年预计增长超过4倍。”软体机器人CEO高少龙说，去年6月，公司获得“创客北京2020”中小企业创新创业大赛企业组特等奖，极大提升了企业知名度和产品美誉度。去年11月，公司完成近7000万元B轮融资，今年8月又入选国家级“专精特新”小巨人企业名单。

自2016年以来，以“围绕产业链、部署创新链、配置资金链”为主旨，工信部已连续6年主办“创客中国”中小企业创新创业大赛，2019年起，大赛联合财政部共同主办，累计参赛项目近9万个。

“通过举办比赛及参赛项目对接服务活动，‘创客中国’为广大中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，激发创新潜力，集聚创业资源，助力提升中小企业专业化水平。”工信部有关负责人表示，截至目前已培育“专精特新”小巨人企业4762家，省级“专精特新”企业4万多家。

截至8月末，普惠型小微企业贷款余额同比增长26.39%

“现在贷款真方便。公司到银行开户当天就能通过手机线上申请贷款，马上能获批贷款额度，完成提款。”福建省凯特建设工程有限公司负责人陈秋龙说。今年9月，公司连续中标了多个工程建设项目，流动资金一度紧张。厦门国际银行福州分行向其推荐了“国行信e融”业务，很快企业就获得了300万元信用授信额度。

信用体系和各类公共信用信息平台的不断完善，有效缓解了小微企业“缺信息”“缺信用”的融资瓶颈，让银行面对企业“敢放贷”；互联网、大数据、人工智能等信息技术的广泛应用，帮助银行实现“快放贷”。厦门国际银行公司金融部负责人介绍，“国行信e融”上线9个多月，已累计为超过1600家的中小微企业提供信贷资金20.5亿元。

今年以来，厦门银保监局积极发挥监管引领作用，推动辖内银行业机构用好“信易贷”等公共信用信息平台，与第三方信用信息服务机构深化合作，着力扩大小微企业金融服务覆盖面。同时，对小微企业特别是无贷户全面开展融资需求排查，形成“首贷户”储备库，引导银行业加大对小微企业首贷投放力度。截至9月末，厦门辖内小微企业贷款余额4313.2亿元，较年初增长14.57%。1至8月，厦门辖内银行服务小微企业“首贷户”4365户，贷款金额153.17亿元。

厦门银行业积极服务中小微企业的举措，是全国银行业支持中小微企业发展的缩影。今年以来，银保监会引导银行稳定增加小微企业信贷供给。截至8月末，全国银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额17.94万亿元，同比增长26.39%，较各项贷款增速高14.69个百分点；有贷款余额户数3063.48万户，同比增加628.52万户。企业贷款成本也在下降。1至8月全国银行业金融机构新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.69%，较2020年下降0.19个百分点，2018年一季度以来累计下降2.13个百分点。“银税互动”“信易贷”等信用信息共享机制的不断深化，为银行发放小微企业信用贷款提供了有力支撑。8月末小微企业信用贷款同比增速达到33.48%，明显高于各项贷款增速，有效助力缺抵押缺担保的小微企业获得融资。通过“银税互动”发放的小微企业贷款中，信用贷款户数占比达到93.28%。

中小企业服务月开展各类活动1.8万场

“多亏了工信部门帮忙协调，区里的征地计划及时取消，让企业正常生产，解除了后顾之忧。”海南慧谷药业有限公司总经理黄健介绍，今年海口江东新区首批集中安置区征地项目涉及公司东边厂区约760平方米土地，由于该地段是锅炉房、生产区防爆间泄爆面缓冲区，若搬迁会影响企业安全生产。海南工信厅在了解相关情况后，高度重视，将该事项列入“我为群众办实事”清单，公司在10天之内得到了政府部门取消征地的回复意见。

“今年中小企业服务月活动中，像慧谷药业这样的企业诉求，有1万多个得到了解决。” 工信部有关负责人介绍，围绕政策宣贯、金融服务、科技创新、人才培育等主题，今年的中小企业服务月活动总计开展推介会、对接会、展会、路演等系列活动1.8万场，直接服务企业共计900余万家次。其中，举办投融资对接活动1222场，帮助37520家企业获得融资975亿元；举办商机对接和跨境服务对接活动4371场，帮助1万多家企业获得订单额119亿元。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)