杨 晨

在浙江湖州德清县新安镇，村民屋顶上的光伏电板在阳光照耀下熠熠生辉。当地村集体通过租用村民屋顶安装光伏板进行并网发电，689户村民加入该项目后，户均增收超1000元。

近年来，湖州积极建设能源互联网形态下的多元融合高弹性电网，打造清洁低碳能源体系，推进建设一批高承载、高互动、高自愈、高效能的电网项目，为当地高质量发展提供了电力支撑。

建设高弹性电网

今年，国网湖州公司强化技术创新，投运分布式潮流控制器示范工程，通过提升电网弹性，全面提高区域电网承载力和安全性。

在德清县，通过打造配网、负荷、台区、线路“三级弹性单元”体系，以市场化形式引导乡村产业参与需求响应，实现农村电网从源随荷动到源荷互动的转型升级。在安吉，由屋顶光伏、充电桩、地源热泵等多种分布式电源与新型负荷有效集成的“光热储充”一体的多元融合高弹性应用，推动乡村电网更加绿色、智能、高效。

近年来，湖州大力推进可再生能源发展，新能源装机规模持续扩大，能源结构不断优化。截至今年6月底，湖州新能源发电总装机容量207万千瓦，其中光伏发电装机183万千瓦，清洁能源发电装机在发电总装机占比不断提高。

随着长龙山抽水蓄能电站、“新能源+储能”联合示范项目等城乡巨型“充电宝”陆续投运，清洁能源消纳长效机制等政策相继出台，以多元融合高弹性电网为路径，以新能源为主体的新型电力系统建设正在加速推进。

提升乡村电气化水平

湖州推动电网与“绿水青山”协调发展和深度融合，推进新时代乡村电气化建设。

电气化惠农富民项目，让传统农业生产有了新的呈现方式。南浔区旧馆街道，48岁的田水芳是当地港胡村种粮大户，以前这个季节他要叫上10多名农民到地里干活。如今，各类大型农机设备集中作业，电气流水线作业让农业生产提质增收。

9月16日，国网湖州供电公司发布《“获得电力”无差别城乡先行市建设三年行动计划（2021—2023年）》。

何为“获得电力”无差别城乡？据介绍，该行动计划聚焦电网同质，加快实现城乡用电水平一体化；聚焦成本同价，全域推广“省心电、省钱电、绿色电”服务模式；聚焦抢修同时，全力实现城乡抢修现场“45分钟到达”，全域构建“同质、同价、同时”城乡无差别用电新形态，促进城乡电网建设均衡发展，全面保障城乡电网建设、供电质量、用电成本、供电服务、清洁用能“五个无差别”。

赋能企业低碳转型

前段时间，位于妙西镇的湖州龙溢机械有限公司负责人决定在建设新厂房时利用屋顶资源投建分布式光伏项目。该企业是一家从事汽车配件精加工的制造型企业，企业年用电量在149万千瓦时，是行业平均能耗水平的1.5倍。为此，吴兴供电分公司的客户经理沈剑平来到企业开展供电+能效服务。

经过了解，企业生产使用的融化锅炉使用年限较长，能耗较高。沈剑平建议企业结合厂房拆迁计划，购置新生产线，降低能耗的同时还能提升产能。

依托国网新能源云，湖州上线支撑服务平台，推动企业、行业和区县的碳排放大数据上云，全面实现行业“碳监测”、精准定位企业“碳足迹”、政企联合实施“碳激励”、全景深化智慧“碳应用”，以“数字驱动”方式实现新能源管理和服务全流程贯通。

截至目前，湖州3700多家规上企业的30余种用能和产值数据全部录入测评系统，预计全年可推动全市单位产值碳排放量下降3%以上，减排二氧化碳30万吨以上。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)