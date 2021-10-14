刘垠

原标题：我国启动新一轮专业技术人才知识更新工程

近日，人力资源社会保障部、财政部、工业和信息化部、科技部、教育部和中国科学院发布《专业技术人才知识更新工程实施方案》，决定实施新一轮专业技术人才知识更新工程，计划每年培训100万名创新型、应用型、技术型人才，壮大高水平工程师队伍，推进分类分层的专业技术人才继续教育体系建设。

记者了解到，该工程聚焦科技自立自强、聚焦“卡脖子”问题、聚焦高质量发展、聚焦国家重大战略，以人才能力建设为核心，以培养高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才为重点，主要在新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业领域，开展大规模知识更新继续教育。

工程设高级研修、专业技术人员能力提升、数字技术工程师培育、国家级专业技术人员继续教育基地建设4个重点项目。

具体而言，高级研修项目按照高水平、小规模、重特色的要求，每年举办300期左右国家级高级研修班，培养2万名左右高层次专业技术人才和经营管理人才；专业技术人员能力提升项目以更新知识结构、掌握先进技术、提升专业水平、提高创新能力为主要内容，每年培养培训各类专业技术人才90万人左右；数字技术工程师培育项目面向人工智能、物联网、大数据、云计算、数字化管理、智能制造、工业互联网、虚拟现实、区块链、集成电路等数字技术技能领域，实施规范化培训、社会化评价，每年培养培训数字技术技能人才8万人左右；国家级专业技术人员继续教育基地建设项目则分期建设一批国家级继续教育基地，建立退出机制，实行动态管理。

据介绍，为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》，2011年至2020年，我国实施了第一轮专业技术人才知识更新工程。工程实施10年来，在装备制造、信息、生物技术、新材料等12个重点领域和现代物流、知识产权、食品安全等9个现代服务业领域，累计开展1264.3万人次知识更新继续教育活动，建设了200家国家级专业技术人员继续教育基地，完成每年百万人次高层次急需紧缺专业技术人才培训任务。

(责编：赵超、陈键)