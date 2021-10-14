赵汉斌

原标题：我国植物种子采集最高海拔达6200米

世界之巅的珠峰，在高海拔裸露的流石滩上，虽因极寒、缺氧被视为“生命禁区”，但仍存在适应极端环境的生命。

日前，中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库（以下简称种质资源库）种子采集队顺利完成“珠峰种子采集2021”任务，在珠峰6200米左右成功采集到须弥扇叶芥、鼠麴雪兔子等植物种子，刷新了我国植物种子采集的最高海拔纪录。

此次采集到的种子，经干燥、清理、计数等流程后，将长期保存于中国西南野生生物种质资源库和国家重要野生植物种质资源库。

从今年8月开始，种质资源库启动了世界海拔最高植物种子采集行动计划，这也是响应在中国昆明举行的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15），向世界表明，中国在保护生物多样性方面，一直在不懈努力。

“目前全球已知报道过的在海拔6100米以上采集的植物有15种，均为国外学者采集。”种质资源库主任李德铢研究员介绍，海拔最高的种子植物标本纪录是1935年由英国登山家在我国境内珠峰北坡6400米采集到的鼠麴雪兔子、珠峰鳞蕊芥两种植物，而采集成熟植物种子比采集植物标本更加困难。

历经3年的准备，种质库采集队分别于今年8月和9月两次前往珠峰，先后历时20余天，最高抵达海拔6605米开展植物多样性调查采集。8月15日—28日完成了第一次珠峰植物科考，在5738米成功采集到珠峰齿缘草的种子。但8月还不是珠峰植物种子采集的最佳时期。9月24日，由郭永杰、赵延会带队，包括当地向导在内的8名采集队员，再次从5200米的珠峰大本营向上攀登，采集到迄今中国乃至全世界海拔最高纪录的植物种子。

“此前，种质资源库保存的最高海拔种子采自西藏阿里地区5559米的高山荒漠灌丛，这次任务是对高海拔植物种质资源采集的一次新探索和尝试，对保护生物多样性、应对气候变化和加强生物安全建设具有重要意义。”种质资源库保藏中心主任蔡杰说。

中国西南野生生物种质资源库是依托中国科学院昆明植物研究所建设的国家重大科技基础设施。截至2020年底，该库已保存野生植物种子10601种、85046份，为保护我国生物多样性、保障我国战略生物资源安全、切实履行《生物多样性公约》奠定了坚实基础。

(责编：赵超、陈键)