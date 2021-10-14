何亮

原标题：冬奥会筹办百日科技攻坚发出“动员令”

10月10日至11日，科技部党组书记、部长王志刚带队在北京、河北专题调研“科技冬奥”工作，并召开座谈会与相关部门负责同志以及科研单位代表进行深入交流。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于冬奥筹办工作的重要指示精神，按照北京冬奥组委部署，精心做好科技支撑冬奥会筹办各项工作。“今天（11日）距离北京冬奥会开幕还有116天，科技冬奥战线上的工作人员要保持冲刺状态、提振拼搏精神，在冬奥会期间发挥好科技创新的作用。”王志刚说。

10月10日上午，王志刚与国家体育总局党组副书记、副局长王瑞连来到二七国家冰雪运动训练科研基地，深入运动员训练一线了解体育风洞、六自由度训练系统等“科技冬奥”专项成果助力运动训练情况，并登上我国自主研发的第二代国产雪车，驻足询问设计研制细节，实地查看雪车运动员风洞训练效果。当日下午，王志刚与北京市市长陈吉宁来到新首钢高端产业综合服务区（简称首钢园区）调研首钢滑雪大跳台和智慧园区示范应用情况，实地考察无人驾驶列队巴士及智能车联网运行情况，对科技冬奥各项工作的进展表示肯定。

10月11日，王志刚与河北省省长许勤一行前往崇礼赛区实地考察云顶滑雪公园、奥运村、古杨树场馆群、太子城智慧小镇等4个冬奥场馆，详细了解人工剖面赛道精细建造技术、赛事用雪保障、100%绿电高可靠供能等一批创新成果在冬奥核心区的集成应用示范情况，并召开科技冬奥调研座谈会。

与会专家介绍，科技冬奥专项启动以来，围绕场馆、运行、指挥、安保、医疗、气象、交通、转播等关键场景，已有37个项目的112项新技术成果在测试赛中落地应用，已有10个项目团队在自由式空中技巧、跳台滑雪、冬季两项、速滑、冰球等国家队训练中入队服务。在接下来的百日攻坚中，科技冬奥各项目将全力协同、精准对接，紧扣冬奥会赛事筹备组织进程，加强与赛区场馆业主、属地管理部门等实际用户的精准对接，实现项目成果实际效益最大化。同时，实施项目群管理机制，重点聚焦各个关键场景，推动项目群技术成果的集成应用、测试和实用化。

国家体育总局、北京市、河北省、北京冬奥组委相关负责人在座谈会上表示，在科技冬奥专项引领下，研发了一批先进成果，集成示范了一批科技工程，培育壮大了一批冰雪企业，技术创新推动办赛水准不断提升。冬季项目国家队依靠科技创新，建立科技助力、伤病防治、装备设施等全方位保障体系，不断提升训练精确性、针对性、科学性，有力保障了冬奥会备战参赛工作有序高效开展。

王志刚在讲话中向国家体育总局、北京市政府、河北省政府、北京冬奥组委以及各科研单位与运动团体为科技冬奥所付出的努力表示感谢。王志刚指出，做好科技冬奥工作要进一步提高政治站位，切实把习近平总书记关于冬奥会筹办工作和科技创新工作的一系列指示精神落实好，增强做好筹办工作的责任感、使命感、紧迫感。要深刻认识到北京冬奥会冬残奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动，是展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的重要契机，必须高质量、高效率、高水平地完成科技冬奥的各项任务。

王志刚强调，要强化实战应用导向，充分发挥科技创新在打造“简约、安全、精彩”奥运盛会中的支撑作用。通过科技手段增强赛事筹办和运行过程中的可预见性、确定性，降低不确定性，统筹做好疫情防控和科技冬奥工作，为冬奥会如期安全举办提供有力保障。坚持场景驱动，不断梳理总结，推动项目成果在冬奥会场景中集成应用示范，为冬奥会精彩举办提供有力支撑。要加强统筹协调，汇聚各方力量，形成科技创新支撑冬奥各项工作的强大合力。

科技部副部长李萌参加调研。北京市副市长靳伟、河北省副省长严鹏程参加调研和座谈会。

(责编：赵超、陈键)