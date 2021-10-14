张佳欣

原标题：电子垃圾莫沉睡 “城市矿山”待唤醒

10月14日是国际电子垃圾日。

电子垃圾是对所谓的“废弃电气电子设备”（WEEE）的非正式称呼。随着工业文明的发展，废弃电子产品越来越多，逐渐堆积成一座座永不枯竭的“城市矿山”。

根据联合国的数据，在2021年，地球上每个人平均产生7.6公斤电子垃圾，这意味着全球将产生5740万吨的巨量电子垃圾。

根据总部位于瑞士布鲁塞尔的WEEE论坛公布的数据，今年全球堆积的废弃电子电气设备总量估计为5740万吨，超过地球上最重的人造物体——中国长城的重量。

尽管各国采取了许多举措来缓解这一日益严重的问题，但如果没有消费者的积极行动，这些举措都只是杯水车薪。今年的国际电子垃圾日将重点关注我们每个人在实现电子产品循环利用方面所发挥的关键作用。

被囤积、被丢弃……废弃手机怎么处理？

今年3月，国际电信联盟发布了“2020年全球电子垃圾报告”。据估计，2019年，世界产生了5360万吨电子垃圾，人均7.3公斤。预计到2030年将增长到7470万吨。

由此看来，全球电子垃圾每年增加200万吨（约3%—4%），这是电子产品消耗率较高（每年增加3%）、产品生命周期较短和维修方式选择有限造成的。

据欧洲数据，一个普通家庭72件电子产品中有11件不再使用或被损坏。每个公民每年还会有4—5公斤闲置的电器和电子产品在被丢弃之前被囤积着。

说到手机，法国的一项研究估计，有5400万至1.13亿部重达10—20吨的手机“躺”在法国人家里。

在美国，虽然许多手机被回收利用，但估计每年有1.51亿或更多手机（每天约41.6万部）被丢弃并最终被焚烧或填埋。美国垃圾填埋场40%的重金属来自废弃的电子产品。

新问题：世界对数据和数字服务需求不断上升

最近，一份欧洲的“信息和通信技术影响报告”称，“视频点播、电影、社交媒体剪辑和游戏流媒体占据了数据中心近85%的带宽”。

同时，据2020年国际电联和废旧电子电器电子产品论坛的联合研究，自2010年以来，互联网用户翻了一番，流量每年增长约30%，到2023年，全球网民将达到53亿人（占世界人口的66%）。预计到2025年，移动互联网用户将从2019年的38亿增加到50亿，而同期物联网连接设备将翻一番，从120亿达到250亿。

所有这一切，以及云计算、5G、自动驾驶汽车、区块链、机器学习和其他人工智能领域的新兴应用，都需要越来越多的服务器。报告指出，虽然这种用于互联网连接的专业设备的重量肯定比消费设备少得多，但可用的硬数据非常少，这是一个需要填补的信息缺口。

报告补充说：“智能手机仍然是数据使用增长的中心，因为它们产生了大部分移动数据流量（预计2025年将达到95%）。”产品制造商与消费者共同发挥着重要作用。

“手机的快速发展导致市场对旧设备的快速更换产生依赖。移动设备在其生命周期中以多种方式影响环境，但通过应用循环经济原则，包括生产控制、设备重复使用、再制造和回收，以及改进循环设计，包括零部件材料选择、标准化和模块化，使其更易拆卸，可以减少这种影响。”

一吨废手机比一吨金矿石更具“含金量”

新冠疫情的暴发对我们使用电子产品和数字解决方案产生了明显的影响，人们对电子产品的依赖增加。根据欧洲议会委托进行的一项研究，到2020年12月，欧盟对个人电脑和平板电脑的需求同比增长4.6%。然而在2019年，只有不到一半（17.4%）的电子垃圾得到妥善处理和回收。

对手机、平板电脑和其他小型电子产品而言，数据安全、产品价值、难以满足回收要求等成为阻碍其回收的主要因素。

联合国大学可持续循环（SCYCLE）项目主任兼训研所波恩办事处主任吕迪格·库尔称，世界“城市矿山”中的电子电气设备组件的价值是巨大的。

废弃电子产品矿山的“含金量”远高于一般优质原生矿山。“例如，100万部手机中合计嵌入24公斤黄金、1.6万公斤铜、350公斤银和14公斤钯——这些资源可以回收并返回到生产周期中。如果我们不能回收这些材料，就需要开采新的矿藏，从而危害环境。”库尔说。

SCYCLE高级项目官员基斯·巴尔德表示：“此外，与开采原始金属相比，从废物中回收黄金和其他材料可以减少大量二氧化碳排放。”保守估计，高价值、可回收的材料价值为570亿美元——高于大多数国家的国内生产总值（GDP）。

欧盟环境、海洋和渔业事务专员维京尼乌斯·辛凯维奇斯称，电子垃圾是世界各地增长最快的废物之一。要改变这一趋势，我们应将“废物”变为“宝物”。

目前，欧盟委员会正在制定电子设备新生态设计要求，以提高耐用性，使它们更易于维修，从而方便消费者作出可持续利用的选择。

WEEE论坛表示，成功提高电子垃圾的回收利用率需要包括消费者在内的每一个人的参与。意识是行动的关键。在今年的国际电子垃圾日，他们希望通过电子垃圾收集活动、学校讲座和社交媒体推广等宣传活动，敦促人们妥善处置报废电子产品。

(责编：赵超、陈键)