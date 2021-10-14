王迎霞

原标题：跑好乡村振兴“接力赛”

没有硝云弹雨，同样艰苦卓绝，气壮山河。这就是中国历经八年持续奋斗的脱贫攻坚战役。

曾几何时，“穷”在中国人身上打上了深深的烙印。“贫穷不是社会主义”，中国人立志拔穷根、涉险滩，啃下硬骨头！新中国成立以来，中国共产党带领人民向贫穷宣战，特别是党的十八大以来，加大扶贫投入，创新扶贫方式，走出一条中国特色扶贫开发道路。

千年夙愿，一朝梦圆。

建党百年之际，习近平总书记向全世界庄严宣告：经过全党全国各族人民共同努力，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利！这一伟大胜利，兑现了中国共产党向全国人民作出的庄严承诺，谱写了中国人民同舟共济敢于胜利的人间奇迹，更作出了推动世界减贫事业加速发展的中国贡献。

伟大来自平凡。在这场波澜壮阔的征程中，凝聚着无数扶贫工作者的智慧、汗水，甚至生命。广大扶贫干部与贫困户一道苦干实干，众志成城，用忘我付出诠释了脱贫攻坚精神，而这，正是中国减贫奇迹的力量之源。

他们上下同心、尽锐出战。“人心齐，泰山移”，上下同心是实现脱贫攻坚全面胜利的重要保证。只有具备了如此高度的事业心和强烈的使命感，才能“若有战，召必回”，以“特别能吃苦、特别能受累、特别能奉献”的风骨，同贫困群众想在一起、干在一处。

他们精准务实、开拓创新。扶持谁、怎么扶？这是核心问题。对于贫困人口，广大扶贫干部做实做细建档立卡，建立“造血”扶贫机制，全面推进东西协作、实施动态管理措施。创新是发展的第一动力，随着产业扶贫、科技扶贫、教育扶贫、文化扶贫、健康扶贫、消费扶贫等多措创新性实施，形成了铲除贫困顽疾的强大动能。

他们攻坚克难、不负人民。在这场史无前例的战场上，扶贫干部誓不向困难低头，一边抛家舍业、扎根基层，一边问需于民、问计于民，涌现出许多感人肺腑的事迹，更有千余人将生命定格在脱贫路上。精准扶贫为的是精准脱贫，科学的退出机制确保摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，彰显了新时代的英雄担当。

驻足回望，脱贫攻坚全面胜利宣告了一个历程的结束，但它不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。面对乡村振兴这一新课题，时代需要脱贫攻坚伟大精神的赓续和发扬，需要更多共产党人为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披荆斩棘、勇立新功。

我们坚信，在这一以贯之中国精神的指引下，共产党人定能跑好乡村振兴“接力赛”，为人民群众描绘出更加美好的生活图景，创写中国共产党精神谱系新篇章。

(责编：赵超、陈键)