王忠耀 吴春燕

原标题：线上线下融合办展将成广交会新常态

10月13日上午，第130届中国国际进出口商品交易会（广交会）开幕新闻发布会在广交会展馆新闻中心举行，介绍了本届广交会的总体筹备情况和广东省属地保障有关情况。

广交会副主任、秘书长、中国对外贸易中心主任储士家表示，今年首届举办的珠江国际贸易论坛，自今年开始每年将延续举办；国内国际“双循环”作为广交会的主题将长期坚持下去；线上线下融合办展模式也将成为广交会未来发展的新常态。

据悉，本届广交会将由以往的三期调整为一期，于10月15日至19日在线上线下同步举办，展期5天。本届广交会线下展览面积40万平方米，按16大类商品，设置了51个展区，展位总数19181个，参展企业7795家。本届广交会对线上原有的约6万个展位进行了优化，吸引了约2.6万家中外企业线上参展。目前线上企业上传展品278万件，创历史新高。

广东省商务厅厅长张劲松介绍，作为“东道主”，广东也积极组织企业参加广交会。目前广东全省已落实注册采购商超过14.38万人。全省线下参展的企业有1280家，展位4682个；全省线上参展的企业4292家，展位12936个。

关于疫情防控，广州市政府党组副书记陈志英表示，将守好入境、城市、驻地宾馆、会场四道防钱，按照“宁可备而不用不可用而无备”的原则，落实三大应急措施，配置配强三支保障力量。

(责编：赵超、陈键)