刘坤

原标题：“十四五”我国将全面推进IPv6技术创新应用

10月11日至12日，由推进IPv6规模部署专家委员会主办的2021中国IPv6创新发展大会在京举行。大会以“创新赋能，筑基未来”为主题。

会上，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华表示，“十四五”时期是我国加快数字化发展、建设网络强国和数字中国的重要战略机遇期，也是推动IPv6实现创新发展的关键时期。要汇聚政产学研用等多方力量，加快推动我国IPv6高质量发展。

盛荣华强调，要坚持创新为魂，构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的“IPv6+”创新体系，全面推进IPv6技术创新、应用创新、服务创新、管理创新。要坚持应用为重，按照典型应用先行、移动固定并举、增量带动存量的发展路径，深入推动IPv6在智慧城市、数字乡村、能源互联网、在线医疗等场景部署应用。要坚持安全为要，统筹做好IPv6网络设施升级和安全保障工作，积极发挥IPv6在维护网络安全方面的独特优势，有效防范网络安全风险。要坚持惠民为本，聚焦群众新期待新需求，在更高水平上提升网络性能、优化公共服务、丰富信息产品、弥合数字鸿沟。

国家广播电视总局副局长、党组成员杨小伟表示，面向“十四五”，广电总局把推进IPv6纳入行业“十四五”科技发展规划，列为广电技术迭代行动的重点任务，进一步拓展IPv6规模部署的广度和深度。

工业和信息化部总工程师韩夏表示，当前，我国IPv6“高速公路”全面建成，IPv6网络基础设施规模全球领先，已申请的IPv6地址资源位居全球第一。创新活力持续释放，IPv6用户和流量规模显著提升。今后，行业各方要加快规模部署，提升服务能力，协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造；深化融合应用，赋能行业发展，鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新；创新突破，完善产业生态，促进产业整体发展水平提升。

北京市委常委、副市长殷勇表示，根据国家IPv6发展监测平台的数据，北京市移动IPv6活跃用户占全部移动活跃用户数的比重为68.9%，固定IPv6活跃用户占比为55.5%；网站IPv6支持率平均达到88.6%，移动网IPv6流量占全部移动网流量的20.5%。下一步，北京在深入推进全球数字经济标杆城市建设中，将以设施、应用、产业、技术、安全为着力点，深入推进IPv6规模部署和广泛应用。

推进IPv6规模部署专家委主任、中国工程院院士邬贺铨表示，截至2021年8月，我国IPv6活跃用户数已达5.51亿，约占中国网民的54.52%；我国已申请IPv6地址资源位居全球第一，国内用户量排名前100位的商业网站及应用均可通过IPv6访问，我国IPv6规模部署工作取得了显著成效。“IPv6+”是IPv6下一代互联网的升级，是面向5G和云时代的IP网络创新体系。要通过IPv6规模商用部署和“IPv6+”创新实现网络能力提升，赋能行业数字化转型。

“IPv6下一代互联网体系结构创新发展面临很多挑战。”推进IPv6规模部署专家委副主任、中国工程院院士吴建平说，如果不掌握网络空间的核心技术，网络空间的创新发展将困难重重。要加大力度参与互联网问题解决和国际标准制定，抓住机遇，推动下一代互联网体系结构创新发展。

华为技术有限公司副总裁胡克文表示，当前，我国在“IPv6+”技术体系创新上处于全球领先地位。在商用进展方面，我国已成功部署了超过84张网络，涉及政府、金融、能源、制造、运营商等多个行业，占全球商用部署数量的80%以上；在认证体系方面，中国信通院创建了全球首个“IPv6+”认证评估体系，华为成为首家通过该项认证的网络设备厂商。面向未来，“IPv6+”技术体系还需围绕物联网络安全能力，进一步实现内生安全，构筑一张安全可信的网络。

华为中国政企业务副总裁何达炳表示，“IPv6+”在IPv6基础上增加自动化、低时延、广连接和确定性，在这些方面不断创新，满足数字化时代万物互联的需要。“IPv6+”的规模应用、标准、技术产业和商用缺一不可。多年来，华为一直致力于“IPv6+”的技术研发。未来，希望将华为在相关领域的技术能力和政府领域新型应用结合起来，为加速推进政府数字化转型贡献力量。

(责编：赵超、陈键)