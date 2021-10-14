“情怀不敢说，就是因为我是这个地方长大的，任何一个人都是这样，都希望为家乡做点事情，我觉得非常有意义。”

“这个地方是我的家乡，我觉得我有责任把它建好，就这么简单。”

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九月下旬的一天，在安徽砀山县的一处梨园，迈瑞医疗“掌门人”李西廷望着挂满果实的梨树，谈及此行回乡投资的初衷，这位从砀山走出来的知名企业家回答得简单而又真诚。

授之以渔：以产业带动家乡发展

这一次，李西廷要为自己的家乡砀山县带来4个亿的产业投资。

2020年12月，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司与安徽省砀山县人民政府签约，迈瑞医疗将投资建设砀山县迈瑞医疗科技产业园。经过几个月的调研和规划，这处医疗科技产业园被定位为迈瑞砀山生产基地，成为迈瑞在全国的主要生产基地之一。根据规划，砀山基地将先期投资4个亿，于2021年10月开工，2022年底交付使用，2023年一季度启动生产。“这一基地将成为现代化、绿色生态、花园式的产业园。”

规划图上，这座产业园不仅有15层的办公楼，90000平米的现代化精密机械加工厂房，还有符合国际化会议规格的会议中心，专业的室内体育馆，停车楼，可通往整个园区的人行回廊，甚至还规划了富有当地特色的生态果园。

用李西廷的话说，这是一座“不逊色于世界上任何一个现代化产业园的工业园区”。

图为李西廷正在与项目组成员沟通产业园落地事宜

据初步测算，迈瑞砀山基地有望为当地带来近千个就业岗位。“我们想通过这个园区的打造，不仅给当地增加税收、增加就业机会、增加产值，更多的还是希望起到一个综合的带动效应，让大家看到砀山不仅有砀山酥梨，也有非常先进的、现代化的工业。”李西廷说。

为了实现这个“提振精气神”的目的，李西廷带领迈瑞团队，甚至还与当地市政部门共同规划了道路绿化。“一下高速路，就看到我们非常现代化的产业园，让大家感受到砀山国际化、现代化的一面。”

其实，把迈瑞的生产基地建在砀山，李西廷和迈瑞团队也有过担忧。作为一家现代化企业，迈瑞的每一步战略规划都要符合市场规律。所幸，在几易其稿的规划和测算后，迈瑞对于在砀山的投资还是充满了期待。

“在砀山建设生产基地，我们的确克服了很多困难。例如人力，很多人以为在三四线城市人力成本会比较低，其实不然。我们要通过好的政策吸引符合要求的人才在这里就业。例如物流和仓储，骨钉是半成品，既有上游又有下游，来回的物流也是成本。所幸砀山近几年的电商行业发展不错，也建立起了发达的物流网络。其余问题，最终，我们会选择用自动化来解决。”迈瑞供应链总经理林洁颖说。她对于这一产业帮扶的做法表示支持。“过去的赠予式帮扶，并不是一个健康长久的关系，现在我们融入其中，是过来一起奋斗的。”

对此，李西廷表示，迈瑞是乘着改革开放东风快速发展起来的，是先富起来的一部分。现在我们有责任去起到带动作用。“我认为这项投资还是值得的，既契合了中央精神，又能兼顾到公司的可持续发展，这样的话就是双赢。”

“把产业搞起来以后，把人才留住，整个砀山的精神面貌都不一样了。”李西廷说。

此次，李西廷带着团队考察砀山基地项目建设情况，又发现了一个反哺家乡的新方向——建学校。

砀山县委书记陶广宏介绍，近年来，当地职业技术学校年年爆满，毕业生供不应求，说明社会上对于职业技术人才的需求旺盛。因此，砀山规划再建设一所新的职业技术学校，满足这方面的需求，也为当地产业的发展蓄力。

李西廷对家乡教育的支持一直持积极态度。“一个年轻人，学到一门技术，每月能挣几千块钱，他背后一个家庭就脱贫了。而且现在市场上非常欠缺技术类人才，缺少钻研技术的工匠。比如迈瑞就非常缺这方面人才。如果能够建一所职业学校，培养当地的青年，让他们有一门技术，我个人是非常愿意出力的。”

回馈社会：把个体发展融入大局

在家乡农业大县的“帽子”上注入优质产业，是李西廷反哺家乡、回馈社会的“新尝试”。多年来，李西廷一直关注和支持家乡经济和教育发展，多次重返故土捐款捐物，支持家乡建设。

乡村振兴，教育先行。2010年，安徽省砀山中学的建校80周年庆祝大会上，李西廷作为该校第65届校友应邀出席，并为砀山中学捐赠600万元，用于学校图书馆的建设。2017年末，在宿州市委市政府举办的捐赠仪式上，李西廷分别向宿州扶贫事业捐款2000万元、向砀山县旅游事业捐赠1000万元，以实际行动回报桑梓。

每每提起母校，李西廷都会心潮澎湃。“这里是我梦想开始的地方。”随着事业的成长壮大，李西廷越发关心母校的发展与建设。2016年4月，李西廷向母校中国科学技术大学捐赠市场价值数百万元的120台自动体外除颤器（AED）。2020年6月，李西廷以个人名义向中国科学技术大学捐赠1.068亿元人民币，并成立“李西廷基金”，重点用于物理学院建设以及引进和培养高端人才。这笔捐款也是中国科大创校以来获得的金额最大的个人单笔捐赠。

李西廷曾说：“物质上的帮助，终究是短期的。根本性的帮助，在于扶智。”对于公益事业，李西廷有着自己的见解，他认为对企业来说最重要的是把企业战略融入到国家战略中去，并且发挥优势促动社会全面发展，勇于承担社会责任，是企业良性发展的核心竞争力。

救急救难，雪中送炭。据了解，在2020年疫情期间，迈瑞医疗第一时间复工复产，向武汉火神山、雷神山交付关键医疗设备超3000台，向湖北定点救治医疗机构累计捐赠医疗设备总额3300万元。今年7月，河南多地遭遇了紧急洪涝灾害，李西廷向河南省慈善总会捐赠1000万元人民币，用于紧急发起的“防汛抗洪驰援河南”慈善项目。

尽己所能：“家乡富裕了，说出去脸上也有光”

李西廷出生于安徽省砀山县的李屯村。1973年，退伍回家后的李西廷参加了高考，成功考入中国科学技术大学，就读于低温物理专业。毕业后，他先被分配到了武汉物理研究所做研究员，期间还前往法国做了三年访问学者。1986年，他进入中国最早的医疗器械公司深圳安科。面对当时中国医疗器械生产能力弱的困境，在李西廷的大力推动下，1991年迈瑞医疗正式成立。

“我们都是教育事业发展和改革开放的受益者。” 酌水知源，多年来，李西廷和他带领的迈瑞医疗在多地捐建希望小学、图书馆，设立教育基金和奖学金，捐赠扶贫资金，积极为我国教育发展和扶贫事业持续贡献力量。

只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可。在李西廷看来，“不是只有几个或者一小部分人过好日子，而是要让大家都过上好日子。”“有先富一点的，有后富一点的，大家都努力工作，大家都衣食无忧，大家都生活过得很好很开心，在这样一个大环境下，我们才会更有自信。”

纵横商海几十载，家乡一直是李西廷魂牵梦绕的地方。“我真诚地希望我的家乡能富裕，老百姓日子过得好一点。有人会说这个觉悟是不是说的太高了，说一些空话套话。不是这样！我真的是这么想的，家乡富裕了，说出去脸上也有光。能为家乡多做事，我尽我最大的力量去做。”

有人问“为家乡、为社会做了这么多事的初心是什么？”李西廷略带“徽腔”的普通话沉稳有力：“哪有那么多为什么，家乡，对任何人来说都是一样的。”

(责编：李源、董童)