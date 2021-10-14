周梦爽 张蕾

原标题：全球生物多样性保护期待科技助力

10月13日，在《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）的部长级平行圆桌会议上，来自数十个国家和国际组织的代表围绕“知识、创新和惠益分享”主题建言献策，推动科技进步、共享创新技术成为多方共识。

1993年，《生物多样性公约》正式生效，确立了保护生物多样性、可持续利用其组成部分以及公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益三大目标，从而开启了全球生物多样性保护新纪元。为了实现这三大目标，科学技术的重要性日益凸显。

中国科学院生物多样性委员会副主任兼秘书长马克平在引导性发言中强调，遥感、动物追踪、合成生物等新技术正在生物多样性保护领域发挥作用。在他看来，科学技术能够极大提升保护效率，因此我们应该“携手并肩，共同推动科学技术的进步，带动各个地区的共同发展，为生物多样性保护的决策提供支持”。

哥伦比亚环境与可持续发展部部长里卡多·何塞·洛萨诺表示，为了扭转当前全球生物多样性丧失的状况，确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”至关重要。“我们希望生物多样性保护能为发展中国家创造额外的价值，在更广泛的生产和服务领域创造就业机会，这无疑需要科学技术的帮助。”

澳大利亚环境部部长苏珊·利（Sussan Ley）介绍，澳大利亚正通过各种不同的创新方法恢复生态环境，比如通过环境DNA技术确认哪些区域还有鸭嘴兽生存以便制定保护方案，使用无人机监测考拉的栖息地质量，采用不同种类的本土植物恢复山火破坏区域等。“我们期待与所有缔约国合作，共享创新技术，为子孙后代保护不可替代的生物多样性。”

作为一个四面环海的国家，马尔代夫的沿海陆地近年来正不断丧失。对此，马尔代夫环境、气候变化和技术部部长阿米纳特·肖纳（Aminath Shauna）希望能够得到国际社会的帮助，以解决海洋科学知识有限的短板，实现生物多样性保护目标。

在总结发言中，中国科学院副院长张亚平指出，知识和创新为生物多样性保护提供了强大支持，因此要广泛推动多边合作，“特别要注重培养发展中国家的科学和技术能力，以确保能公平公正地获取信息、资源和产生的惠益”。

（本报昆明10月13日电 本报记者 周梦爽 张蕾）

(责编：赵超、陈键)