张亚雄 张哲浩 光明网记者 李政葳

原标题：共筑网络安全防线 守护网络空间精神家园

博览会现场观众参观工业抽油机仿真沙盘攻防演示 李政葳摄/光明图片

2021年国家网络安全宣传周网络安全博览会现场 李政葳摄/光明图片

10月11日，观众在2021年国家网络安全宣传周网络安全博览会参观。新华社发

随着数字化、网络化、智能化深入推进，网络安全对国家总体安全、经济社会运行、人民生产生活的影响愈加凸显。

10月11日至17日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2021年国家网络安全宣传周主场活动在陕西西安举行。自2014年以来，中央网信办等十部门共同连续举办国家网络安全宣传周，有效提升了全民网络安全意识和防护技能。

我国网络安全工作根基不断夯实

党的十八大以来，习近平总书记着眼信息时代发展大势，提出“没有网络安全就没有国家安全”“网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想”等一系列新思想、新观点、新论断，指引我国网信事业取得历史性成就。

中央宣传部副部长，中央网信办主任、国家网信办主任庄荣文指出，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，中央网信办会同各地区各部门，加强网络安全领域顶层设计，解决网络安全领域突出问题，夯实网络安全工作基础，我国网络安全保障体系不断完善，防护能力水平明显提升。

网络安全法、数据安全法、个人信息保护法……一系列法律法规的出台，使国家网络安全工作根基不断夯实。

与此同时，我国高度重视青少年网络权益保护，通过修订未成年人保护法和出台未成年人网络保护条例，加强青少年网络行为的法治保障，有关部门开展“净网护苗”专项行动，严厉打击针对青少年的网络不良信息、侵犯隐私等违法犯罪行为。

“青少年一代与网络朝夕相处，是共建、共治、共享网络安全的主体力量。”共青团中央书记处第一书记贺军科指出，青少年是网络安全的直接受益者，要严格遵守互联网相关法律和道德，抵制各种网络乱象，努力养成文明上网、自觉维护网络安全的良好素养。

当前，网络“勒索攻击”时有发生，造成“断通信”“断运营”“断零售”“断肉”“断交通”“断生产”等诸多不良影响。数据显示，2021年全年，每11秒就会发生一次勒索攻击，全年将超过300万次。在2021年国家网络安全宣传周网络安全博览会上，针对各种网络安全问题，中国电信、中国移动、国家电网、安恒信息、奇安信、绿盟科技等企业就网络安全产品、网络安全防范等问题给出了各自的解决方案。

“数字时代，网络安全进入了‘深水区’。”奇安信集团董事长齐向东认为，未来网络安全的形势会越来越复杂，“如果我们要想享受未来数字时代带来的红利，就必须加大在网络安全上的投资。”网络安全行业应聚焦事前防御、事中运营、事后巩固三大环节，全流程抵御勒索攻击。

培养高水平网络安全人才

网络空间在给人们带来极大便利的同时，网络安全的威胁和风险漏洞也日益凸显。在12日举行的2021年国家网络安全宣传周“网络空间安全学科专业建设与人才培养论坛”上，《网络信息安全产业人才发展报告（2020—2021年版）》（以下简称《报告》）正式发布。《报告》显示，我国网络安全产业人才需求高速增长，网络人才队伍不断扩大。

中国科学院院士、军事科学院研究员尹浩表示，当前，单纯依赖产品堆砌的防御方式难以应对复杂威胁，通过网络安全服务形成管理闭环成为发展趋势，网络安全服务需求不断提升。因此，要注重产教合作输出、提升学科教育力度，进一步加快网络安全专业人才队伍梯度培育，健全网络安全职业培训标准和认证规则，培养实战型网安人才。

“当前世界正处于以信息技术为核心的大变局时代，AI也带来了网安人才培养的新变化。”西安电子科技大学校长杨宗凯认为，应对AI对网络安全人才培养带来的新变化，要主动破除围墙思维，产教融合，建设更加开放的网安培养体系。应对网络安全人才需求的深刻变化，应主动求变，重构教育环境、重构AI+安全课程体系、重塑教师的能力标准、重构能力评价体系，打造网络安全的AI+教育新业态。

西北大学信息化建设与管理处处长、网络和数据中心主任贺小伟教授认为，对高校来说，做好网络安全工作关键在于摸清学校信息资产的现状和安全底数，及时发现安全漏洞、业务风险等安全隐患，时刻关注师生隐私泄露等数据安全问题，全面感知学校的实时安全态势，实现全生命周期的网络安全管理。

依法治网 为未成年人健康成长保驾护航

在2021年国家网络安全宣传周青少年网络保护论坛上，与会嘉宾围绕预防未成年人网络犯罪、建设未成年人友好型网络空间、以网络法治建设为引领构建清朗网络空间等主题，从理论和实践层面进行了分享。

《中国未成年人互联网运用报告（2020）》显示，我国未成年人的互联网普及率已达99.2%，远高于我国总体互联网普及率（64.5%）。未成年人首次触网年龄不断降低，10岁及以下开始接触互联网的人数比例达到78%。

“护航青少年网络安全，要不断彰显法律的力量。”全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良表示，构建青少年健康成长的良好网络生态，要进一步织密织牢网络安全保护法律之网。任贤良认为，网络空间与现实世界一样需要秩序，针对网络空间乱象和侵害青少年合法权益的突出问题，要坚持立法与执法相统一。

“新修订的未成年人保护法，明确规定了政府、社会、学校、家庭等不同主体在未成年人网络保护方面的职责和措施，以实现涵盖线上线下的全方位保护，开启了未成年人网络保护的新篇章。”中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥表示，加强未成年人法律保护是其中的关键。

关于进一步推动青少年网络安全法治环境建设，中国青少年研究中心青少年法律研究所所长郭开元建议，一是做好不同层级的法律的衔接。针对青少年用网安全，我国已经形成了不同层级的立体化法律体系，但如何做好线上与线下、家庭与学校等各层面的衔接，仍有待完善与探索。二是做好精细化的立法工作。比如：对于游戏时间限制，如何执行、谁来监督？对于未成年人直播打赏行为，实践中如何定性？这些都需要进一步细化、明确。

(责编：赵超、陈键)