王蕾

原标题：让网络空间成为风清气正的精神家园

网络无边，安全有界。伴随信息技术迅猛发展，网络已经深度融入百姓生活、经济发展、科技进步、国家治理等各个环节，网络安全也与国家教育、医疗、通信、金融、军工等多行业领域紧密联系，任何一个领域出现安全隐患，都有可能带来严重的安全威胁。可以说，网络安全牵一发而动全身，没有网络安全就没有国家安全。维护网络安全上升为事关国家安全、社会稳定以及公众利益的重大问题。因此，积极应对网络安全威胁，有效防范化解各类网络安全风险刻不容缓。

立善法于一国，则一国治。我国历来高度重视网络安全和信息化法治工作。近年来，多项网络安全法律法规面向社会公众发布，网络安全法治体系建设日益完善，网络安全法治工作取得重要进展。中央网信办会同相关部门以总体国家安全观为指导，统筹推进国家网络安全工作顶层设计和总体布局，针对网络安全领域内各界持续关注的关键信息基础设施安全、数据安全与个人信息保护等热点问题，深入开展网络空间新兴和重点领域立法工作，严格网络执法，着力加强网络安全领域法治覆盖力，全面推进网络空间法治化。

网络强国建设非一日之功，需要因势而谋，应势而动，顺势而为。当前，中国互联网发展势头强劲，全社会应当携手共享网络发展机遇、共筑网络安全防线、共建网络空间秩序。坚持推进依法治网、依法办网、依法上网，持续做实做精国家网络安全周系列活动，切实推进网络法治建设和网络空间法治化，让网络空间成为风清气正的精神家园，为14亿多中华儿女的美好生活保驾护航。

（作者：王蕾，系中国政法大学光明新闻传播学院博士生）

(责编：赵超、陈键)