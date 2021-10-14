新华社记者刘夏村、王希

原标题：能源供应有保障吗？居民用电、民生用气价格会涨吗？——聚焦今冬明春能源保供几个热点话题

今年以来国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。针对今冬明春能源保供一些热点话题，在13日举行的国务院政策例行吹风会上，有关部门和企业介绍了相关情况。

能源供应有保障吗？

“今冬明春能源供应是能够得到保障的。”国家发展改革委秘书长赵辰昕表示，煤炭在保障国家能源安全中一直发挥着重要作用。根据近期供需形势的需要，山西、内蒙古、陕西等相关地区在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力的煤矿尽快释放先进产能，加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产，促进停产整改的煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。他说：“我们将在保障国内能源供应的同时，确保如期实现碳达峰、碳中和的目标。”

国家能源局副局长余兵介绍：“近日，煤炭日产量已经稳定在1120万吨以上，比国庆节前增加了80万吨，创了今年2月份以来的新高。从重点产煤地区来看，晋陕蒙日均产煤量已经超过800万吨，发挥了大省大矿作用。”

国务院国资委财管运行局负责人刘绍娓说，国资委紧急研究制定了今冬明春能源供应保障专项奖惩办法，把保供工作作为相关央企主要考核指标，对作出特殊贡献的企业予以考核奖励，对工作不力、造成保供事故的实行一票否决，并严肃追责。

国家电网有限公司副总工程师兼市场营销部主任李明说，即将进入冬季，电力需求将进一步增长。总体来看，这一期间还是处于紧平衡状态。国家电网将强化优质服务，及时响应客户诉求，回应社会关切，坚决守住大电网安全和民生用电底线。

居民用电、民生用气价格会涨吗？

当日吹风会上，赵辰昕表示，居民用电量占全部用电量的15%左右，民生用气占全部用气的比例不到50%，这些民生用电和用气全额保障没有问题。

那么，居民用电、民生用气价格会涨吗？

国家发展改革委价格司司长万劲松介绍，国家发展改革委近日发布通知，部署进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，有序放开全部燃煤发电电量的上网电价，有序放开工商业用户用电价格，扩大市场交易电价的上下浮动范围，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定。他说：“居民、农业、公益性事业用电仍然是由电网企业保障供应，还是执行目前价格水平不变。”

赵辰昕表示，针对近期国际气价大幅上涨的严峻形势，多措并举切实保障北方地区取暖用气需要，其中包括督促各地和相关企业严格执行居民用气门站价格政策，保持取暖等民生用气价格基本稳定。

如何确保煤矿安全扩能增产？

“应急管理部、国家矿山安监局高度重视煤炭安全保供工作，多次研究落实措施，充分发挥具备增产潜力煤矿的作用。”国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示，目前已审核976处煤矿，本着特殊时期特事特办、适当放开、严守底线的原则，逐矿进行安全条件审核。其中有153处煤矿符合安全保供条件，大约增加产能2.2亿吨/年，预计四季度可增加煤炭产量5500万吨，平均日增产达到60万吨。

“但是，紧急扩能必须是有序、有度扩能。”孙庆国说，坚决不允许自行其是、一哄而上，更不允许以保供名义放松安全标准、突破安全底线，把安全的矿井扩成不安全的矿井，把低风险的矿井扩成高风险的矿井，从而给矿工生命安全带来风险。

(责编：赵竹青、陈键)