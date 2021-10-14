张翼 董蓓

原标题：外贸量稳质升 发展韧性强劲

海关总署13日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值28.33万亿元，比去年同期增长22.7%。外贸进出口继续保持较快增长，韧性较足、稳中提质。

“前三季度总的来看，今年以来我国外贸量稳质升的基础进一步巩固。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在13日举行的国新办新闻发布会上表示。

进口规模创历史同期新高

据海关统计，前三季度，我国进口12.78万亿元，增长22.6%，与2019年同期相比增长22%。我国强大的国内市场为创造全球总需求作出了贡献。

“国内经济持续恢复发展，为外贸持续增长奠定坚实基础。”李魁文表示，今年前8个月，全国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等主要经济指标保持较快增长，国内生产和消费需求稳健为外贸增长提供了强有力支撑。

近期，国际货币基金组织预测2021年全球经济增速为5.9%，世界贸易组织预测今年全球货物贸易量将增长10.8%。前三季度，我国对美国、欧盟、非洲出口增速均超20%，对拉丁美洲出口增速超40%。全球经济和贸易有所回暖，国际市场需求增加利好我国出口。

李魁文认为，国际大宗商品价格上涨，是推高进口值的重要因素。数据显示，今年前三季度，受国际大宗商品价格上涨影响，我国进口价格同比上涨11.3%，其中，铁矿砂、原油、铜等商品进口均价的涨幅均超30%。

今年以来，我国出台了一系列支持外贸稳增长的政策措施，进一步深化跨境贸易便利化改革，优化口岸营商环境，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新。“这一系列稳外贸政策效果的释放，不仅提振了企业信心，助推对外贸易跑出‘速度’，也为打造我国对外开放新优势注入了强大活力。”李魁文告诉记者。

中西部地区外贸增速快于整体

今年前三季度，中西部地区进出口快速增长，进出口4.95万亿元，增长27.2%，高出同期全国外贸增速4.5个百分点，占同期全国进出口的17.5%。“从数据中可以看到，我国外贸区域布局更趋协调，中西部地区进出口增长迅速。”李魁文在回答记者提问时表示。

民营企业是推动中西部地区外贸增长的主要力量。前三季度，中西部地区民营企业进出口2.5万亿元，增长35%，高出中西部地区进出口整体增速7.8个百分点，占中西部进出口比重提升2.9个百分点，达到50.5%，对同期中西部地区外贸增长的贡献率达到61.1%。

电子设备制造业支撑作用突出。前三季度，中西部地区计算机、通信和其他电子设备制造业进出口2.01万亿元，增长25%，占同期中西部地区进出口总值的40.6%，对中西部外贸增长的贡献率达到38%。

中欧班列助力中西部开拓“一带一路”沿线国家市场。国铁集团最新数据显示，前三季度中欧班列累计开行1.13万列、发送109.3万标箱，分别增加29%、37%。前三季度，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口1.56万亿元，增长21.8%，占同期我国对沿线国家进出口总值的18.8%。

中西部高水平开放平台拉动作用明显。前三季度，中西部地区综合保税区进出口1.82万亿元，增长31.9%，对中西部地区外贸增长的贡献率达到了41.5%。全国进出口值前10的综合保税区中，中西部地区占据了5席。

外贸将延续总体向好趋势

从海关数据看，今年一、二、三季度我国进出口同比增速分别为29.7%、25.2%和15.2%，呈现逐步回落态势。当前影响外贸发展的有利和不利因素都比较多，未来进出口走势将如何？李魁文表示，考虑到2020年外贸高基数的影响，今年四季度进出口增速可能有所回落，但我国外贸总体向好的趋势不会改变，全年仍然有望实现较快增长，外贸量稳质升的发展态势有较好支撑。

从国际市场份额看，根据最新数据测算，今年上半年，我国进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为13.2%、14.5%、12%，同比分别提升0.8、0.9和0.8个百分点。我国继续保持货物贸易第一大国地位。

从对外开放看，高水平开放平台作用增强。前三季度，我国综合保税区进出口4.08万亿元，增长26.3%，高出整体增速3.6个百分点；自贸试验区进出口4.67万亿元，增长27.6%；海南离岛免税购物金额355.4亿元，增长120.8%。

从新业态发展看，今年以来，我国促进外贸新业态新模式健康持续创新发展政策措施落地见效。数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口增长20.1%，市场采购出口增长37.7%。

(责编：赵超、陈键)