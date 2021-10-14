原标题：央行发文加强支付受理终端及相关业务管理

支付受理终端涉及支付信息的读取、采集和支付指令的生成，关系着支付安全。日前，中国人民银行发布相关通知，加强支付受理终端及相关业务管理，保护消费者合法权益。

当前，支付受理终端及相关业务管理面临一些新问题、新挑战。人民银行有关部门负责人介绍，部分市场主体通过擅自更改终端交易路由、商户编码、商户名称、交易地址等方式隐藏违规交易，为不法分子借道转移违法犯罪资金带来可乘之机。还有一些不法分子利用收款条码转移赌资，为跨境赌博活动提供支付通道。

为有效提升支付受理终端及相关业务风险管理水平，有力斩断跨境赌博等犯罪“资金链”，人民银行发布了《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，自2022年3月1日起施行。

据介绍，通知围绕银行卡受理终端全生命周期管理，要求收单机构建立终端序列号与收单机构代码等要素信息的关联对应关系，并确保关联对应关系在支付全流程的一致性和不可篡改性。另外，通知对特约商户的条码支付受理终端实施分类管理。对于不具备定位功能的条码支付辅助受理终端，要求通过付款人的交易位置或其他关于移动终端实际位置的推算方式进行终端交易位置监测，防范终端滥用风险。

近年来，个人收款条码得到广泛运用，提高了资金收付效率，但也存在一些风险隐患。一些不法分子利用“跑分平台”，以高额收益吸引大量人员使用个人静态收款条码与赌客“点对点”线上远程转移赌资，将赌资分拆隐藏于众多正常交易场景。

人民银行有关部门负责人介绍，为在防范风险的前提下更好发挥收款条码的普惠性、便利性，通知提出一些针对性要求。例如，对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理；要求个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理；对通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码参照执行个人静态收款条码有关要求；审慎确定个人静态收款条码白名单准入条件与规模，以及个人静态收款条码的有效期、使用次数和交易限额。

此外，通知还对特约商户管理提出了要求，并明确收单机构、清算机构均需对特约商户进行管理。

人民银行有关部门负责人表示，通知从多主体、多维度进一步规范支付受理终端与特约商户管理，有利于防范不法分子盗取消费者个人信息，甚至盗用账户资金，有助于更好保护消费者合法权益。规范个人收款码的相关要求将进一步提升对个人经营者和小微商户的收单服务质量。（记者吴雨）

(责编：赵竹青、陈键)