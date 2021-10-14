原标题：税惠赋能 为科技企业插上腾飞“翅膀”

创新“滴管式”辅导、组建“税小二”专家团，推送优惠政策“对账单”、召开税企“圆桌会”……近年来，为增强市场主体活力，国家税务总局宁波市镇海区税务局持续推进“管家式”“一户式”精细服务，推动实现税收优惠政策落地生根，为“小巨人”企业发展拓展更大空间，注入强劲的“税动力”。

政策一点通，乘风破浪更有底

“今年以来企业共享受高新技术企业所得税减免65万元，研发费用加计扣除额预计达85万元，为企业发展提供了有力支撑。”在收到税务部门推送的税收优惠政策“对账单”后，宁波灏钻科技有限公司企业负责人顾逞涛说。

作为一家高新技术企业，灏钻科技始终致力于产品的研发升级，不断打响企业知名度，新研发的复合式滤芯，既有效地提高了滤芯利用率和制水效率，还减少了占地面积。得益于产品的强大实力，2021年上半年，灏钻科技实现了内销收入增长187%、外销收入增长26%的飞跃式发展。不久前，企业成功上榜了国家第三批专精特新“小巨人”名单。

近年来，为助力“小巨人”企业发展，镇海区依托税收大数据和征纳沟通平台，结合企业特点，加强研发费用税前加计扣除政策、部分先进制造业增值税期末留抵退税政策等支持科技创新税收优惠政策的“滴管式”辅导，组建“税小二”专家团队提供靶向指导，点对点推送税收优惠政策“对账单”，帮助“小巨人”企业实现优惠政策直达快享、应享尽享，助力企业在创新路上轻装前行。

服务巧出招，税企交流更畅通

政策推送有力有效，专场服务更显温情。为帮助专精特新“小巨人”企业更好地解决共性问题，镇海区税务部门群策群力，联合区工商、科技等部门，定期开设专场税企“圆桌会”，为“小巨人”企业提供互动交流、畅所欲言的平台。

有别于传统的座谈会，税企“圆桌会”以一种较为轻松的形式，由税务部门对企业现场提出的关于政策享受、系统操作等方面的疑难问题进行解答。“在‘圆桌会’上，我们不仅可以提出自己遇到的涉税问题，还能和其他‘小巨人’企业交流经验，对企业未来的发展很有利！”第三批国家级“小巨人”企业、宁波龙欣精细化工有限公司财务负责人周惟惟表示，税务部门不仅会定期开设税企“圆桌会”，还通过电子税务局、“非接触式”办税等手段，实现涉税事项办理智慧化、便捷化。

税企“圆桌会”正是税务部门凝聚部门合力、提高服务精细度的重要手段。除了通过“圆桌会”为“小巨人”企业提供学习交流的渠道，镇海区税务部门还结合辖区特色，邀请不同行业、不同领域的学者，以纳税人学堂、税企交流群等形式，通过专业化视角为各行各业的纳税人答疑解惑。同时，税务部门还联合区工商联打造“E企营”涉税事项服务联盟，为“小巨人”企业提供经济形势分析、风险防控提醒等服务，为企业成长保驾护航。

退税加速度，个性服务更精细

在助力“小巨人”企业发展的过程中，镇海区税务部门始终以大数据为依托，准确掌握企业经营信息，对企业发展情况进行实时分析，及时发现疑点问题，为重点企业提供个性化、精细化的纳税服务。

日前，宁波佳信旅游在德国的一项业务被外商拖欠了近48000美元的货款，资金无法及时回笼，给企业发展造成了很大困扰。镇海区税务部门了解到情况后，第一时间联系企业，及时启动“理赔视同收汇”机制，由税务专员上门辅导企业准备所需证明材料，在企业获得理赔款后，帮助企业顺利办理了出口退税。“企业在出口贸易过程中时常会碰到外商拖欠货款的情况，幸好税务部门及时帮扶，这笔出口退税款可帮了我们一个大忙！”在办理完出口退税业务之后，宁波佳信旅游用品集团有限公司财务负责人戴荣峰终于露出了笑容。

据了解，为助力专精特新“小巨人”企业海外业务顺利进行，镇海区税务部门主动超前服务，及时跟进企业在外贸出口业务中面临的涉税难点和经营困难，帮助企业提高风险防控和应对能力，助力专精特新“小巨人”更好“走出去”。（骆冰）

(责编：赵竹青、陈键)