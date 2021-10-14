他曾为朝鲜战争解决坑道战通信难题，为我国第一代地地导弹“东风一号”安上锐利的“眼睛”，让我国第一代地空导弹武器系统“红旗一号”制导站天线实现性能飞跃。他还曾牵头我国防御系统初期建设中多个雷达的建设，填补多项技术空白。他就是我国第一代航天科学家陈敬熊院士。

作为我国电磁场理论与天线技术专家、天线理论和制导雷达天线设计的主要开拓者之一，陈敬熊将于16日迎来百岁寿辰。回顾陈敬熊六十余载航天报国的贡献和精神，13日，以“弘扬航天精神 传承奋斗品格”为主题的陈敬熊院士科学人生座谈会在中国航天科工二院举行。

与党同龄百岁院士许身航天国防

上午11时许，陈敬熊和爱人来到现场，大家送上祝福，他激动地表示：“今年我见证了党的第一个一百年，以后还要继续看着祖国事业、航天事业的发展。”

陈敬熊出生于1921年，与党同龄。他在投身国防科技事业同时，也积极向党组织靠拢。

“旧社会我们贫穷落后、任人欺凌，其原因所在是科学技术太落后，一切物质文明包括飞机、大炮全是靠技术搞出来的，要想中国富强起来，一定要有发达的科学技术为前提……”陈敬熊1954年第一次递交入党申请书时写道。

此前一年，他关于军用短波天线的研究成果在朝鲜战场“开花结果”，为志愿军痛击敌人赢得宝贵时间。

陈敬熊说：“亲身经历了新旧两个社会，又亲身经历了新中国的各个发展阶段，我深切感受到：没有共产党就没有新中国，没有共产党中国就不能发展……我希望尽快加入中国共产党。”

1979年，中国航天科工二院23所科技处党支部通过了陈敬熊的入党申请，同意吸纳他为预备党员——与科研事业一同长跑的入党路，迎来了曙光。支部大会的决议中这样写道：“希望陈敬熊同志入党后深入第一线，以自己的技术专长为四化多作贡献。”

在25年入党路中，陈敬熊时刻以共产党员的标准要求自己，坚持科技救国信念，坚定科技报国初心。

90余岁仍能用自创算法推导数学公式

陈敬熊与航天的“不了情”，还在继续。

90多岁时，陈敬熊还坚持学习和研究，用自创的数学算法推导公式。“不得老年痴呆症”是他对自己的要求，要“活到老，学到老，干到老”。

他家里有4个书柜，里面装满了各种专业书籍。“这些书读起来不轻松啊，但是很锻炼思维。”看到感兴趣的地方，他时常还会利用自创的一套算法，将相关的数学公式重新推导一番。“有时候把公式推导出来，我自己很高兴。因此我生活非常充实，脑袋不会空的。”

陈敬熊扎实的数学功底，曾让钱学森印象深刻。“红旗一号”制导站研制出现天线系统误差问题，钱学森第一时间找到陈敬熊，认为陈敬熊具有优秀的数学能力，是解决天线系统误差问题的最佳人选。

在几十年科研工作中，陈敬熊把数学视作攻克电磁场、天线、雷达等通信领域研究难题的一把利刃。刚刚踏入航天征程，他就迎来一项重大工程——研究“东风一号”导弹天线。“东风一号”是国内实际仿制苏联的第一代国产导弹，而陈敬熊研制的导弹天线，是导弹的“眼睛”和“指挥棒”。当时苏方提供的图纸不完整，对关键技术问题也守口如瓶。陈敬熊带领团队自力更生，吃透导弹天线设计原理，自行研制。

缜密的数学思维让陈敬熊在“东风一号”导弹天线设计时，开创性地提出了麦克斯韦方程直接求解法。以简单、直观、不易漏项的运算简化了金属圆锥体、圆柱体、抛物柱体等设计公式的推导，为弹上天线设计成功提供理论依据，并打破了苏方专家关于天线设计的理论限定。

这成为新中国科技工作者自主创新的典范之一。

奖掖后学不遗余力

陈敬熊认为，人才是航天事业发展的一大支撑。在长期的科研工作中，他累积并总结了一套适合航天事业发展的理论和经验，并将这些经验毫无保留地传授给年轻科技人员。在初期人才极度匮乏的时候，陈敬熊第一个提出“导师带徒”的人才培养方法。他鼓励有技术基础的徒弟勇于实践，对没有专业知识基础的则手把手地教。

在他因材施教的指导下，培养出一批青年技术骨干，一些优异学生更是成长为技术专家。这样的人才培养方法卓有成效，并在全院范围内得到推广。

为了满足人才梯队建设的需要，他还张罗航天系统自主培养研究生的工作，并先后在北京大学、清华大学等高校执教，为航天事业的发展播撒科技星火。在为北京航空航天大学讲授“电磁波理论”时，由于是一门全新的课程，没有现成的教材，陈敬熊动手编写了《电磁波理论》，将自己多年电磁场微波理论研究的成果毫无保留地教给学生们。

从科研一线退下来后，陈敬熊仍然为航天事业发展竭尽所能、发挥余热。每逢学生们前去拜访，他总不忘就青年人才的培养问题叮嘱他们：“要为所里型号工作作贡献。”

在90岁高龄的著名制导系统工程专家钟山院士眼里，陈敬熊作为中国第一代航天人，为我国的国防现代化建设作出了突出贡献。他扎根在试验场，克服了大量困难，善于学习，敢于创新，甘于奉献。“他具有‘咬定青山不放松’的坚韧品格，是我们可敬的老同事、老战友！”钟山说。

（本报记者 詹媛）

(责编：赵竹青、陈键)