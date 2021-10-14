刘坤

原标题：守护万家灯火 确保群众温暖过冬

今年以来，国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。

北方地区供暖季很快就要到了。今年冬季采暖用煤能否得到保障？今冬明春电力供应形势怎么样？我国将采取哪些措施稳定煤炭生产、保障电力供应？10月13日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，围绕相关热点问题进行了回应。

今冬明春煤炭供应有保障

今年以来，随着经济逐步恢复，全球能源需求都在大幅增加。

国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕介绍，根据我国资源禀赋情况，煤炭在保障国家能源安全中一直发挥着重要作用。近期，山西、内蒙古、陕西等地在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力的煤矿尽快释放先进产能，加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产，促进停产整改的煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。

赵辰昕表示，国家发展改革委正与有关部门共同运用市场化、法治化手段，有力有序做好相关工作，保证煤炭稳定供应。相关省份也在积极采取措施，已经取得了阶段性成效。今冬明春煤炭供应是有保障的。

国家能源局副局长余兵透露，近日，我国煤炭日产量已稳定在1120万吨以上，比国庆节前增加了80万吨。从重点的产煤地区来看，晋陕内蒙古日均产煤量已超过800万吨。

余兵表示，今后，国家能源局将继续紧盯煤炭生产，释放优质产能、有效产能。重点是盯好产煤大省、产能大矿，对产能利用率高、已经达产的省区，督促持续稳产；对产能利用率偏低、仍有增产潜力的省区，及时督促指导，并帮助解决实际困难，尽快把产量提上来，实现安全增产增供。

此外，国家能源局将推进建设煤矿尽快投产达产，加快产能核增，加快产能释放；密切关注迎峰度冬煤炭保供形势，突出抓好东北等重点地区煤炭保供，优先保障发电供暖用煤，确保人民群众温暖过冬。

国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示，要压实保供煤矿安全生产主体责任。督促保供煤矿落实包保责任，加强监督检查，及时解决安全生产当中存在的问题，确保保供煤矿安全保供、稳定保供。

电力供需紧张形势有所缓解

余兵介绍，10月份以来，全国电力供需紧张形势已有所缓解。10月11日，全国日发电量207亿千瓦时，当月累计发电量2285亿千瓦时，同比增长10.8%。截至目前，年累计发电量已达62749亿千瓦时，同比增长13.1%；全国统调电煤库存8199万吨，目前可用天数是15天。

余兵表示，国家能源局将加强电力热力供应形势监测预警，重点关注民生用电用热的保障，推动条件成熟的大型风电、光伏基地开工建设。督导重点城市制定电力保供应急方案，多措并举保障清洁取暖用能。

“当前，即将进入冬季，北方地区处于用电高峰期，电力需求将进一步增长。”国家电网有限公司副总工程师兼市场营销部主任李明说，总体来看，供需会处于一个紧平衡状态。国家电网将全力做好今冬明春电力保供工作，坚决守住大电网安全和民生用电底线，与各地各部门一道守护好万家灯火。

在保障电力可靠供应方面，赵辰昕表示，国家发展改革委将在推进增产增供基础上，继续组织煤炭企业与煤电企业再签订一批中长期合同，实现发电用煤中长期合同全覆盖，确保发电用煤充足供应。

同时，保障发电机组有效出力。压实地方的属地责任和电力企业的保供主体责任，加强资源统筹调度，保障火电机组高比例开机、高负荷出力。指导电网企业优化电力运行方式，促进水电、核电、风电、光伏发电等清洁能源发电多发满发。充分发挥我国大电网的大范围资源配置优势，加强跨省跨区电力运行统筹协调。

“要精准管控‘两高’项目用能需求，严控化石能源消费增长。”赵辰昕说，指导地方和企业坚持民生优先，必要时“压非保民”，科学制定有序用能方案，确保限电不限居民，限气也不限居民。

保障北方地区取暖用气需要

保障北方地区人民群众取暖用气需要，是冬季天然气保供的首要任务。

赵辰昕介绍，今年以来，国家发展改革委会同各地区、有关部门和企业，持续推进天然气产供储销体系建设。截至目前，我国已落实供暖季保供资源量1744亿立方米，还在进一步组织企业挖掘增产增供潜力。从天然气储备情况看，供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上。目前，各大地下储气库已基本完成注气，为冬季保供打下了坚实基础。

“针对近期国际气价大幅上涨的严峻形势，我们会多措并举切实保障北方地区取暖用气需要。”赵辰昕说，重点督促供需双方严格按照签订合同保障供用气，督促各地和相关企业严格执行居民用气门站价格政策，保持取暖等民生用气价格基本稳定，将国际气价上涨的影响降低到可控范围。对可能出现资源偏紧的部分北方地区，及时加强资源调度，兜底保障取暖用气需要。

国务院国资委财管运行局负责人刘绍娓表示，国务院国资委和中央企业将坚守民生用能底线，以更高标准、更大力度、更细措施，全力做好供煤、供暖、供气工作，坚决打好打赢今冬明春保供攻坚战。

(责编：赵超、陈键)