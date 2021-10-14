王胜强

原标题：因地制宜推动快递进村

世界邮政日给农民朋友带来好消息。国家邮政局局长马军胜表示，将因地制宜推进快递进村，加快推进农村寄递物流体系建设，建立差异化、渐进式进村标准，三年内实现建制村直接收投。

经各方努力，近年来农村寄递物流体系建设取得积极进展，农村物流潜力得到极大释放。今年上半年，农村地区快递收投量已超过200亿件，较上年同期增长30%以上。但是，从整体来看，我国寄递物流体系建设不平衡不充分的问题和矛盾较突出，特别是“最后一公里”基础薄弱，农村末端服务能力不足。

如今，中国邮政将持续发力农村地区。在“十三五”时期实现建制村直接通邮基础上，推动寄递物流直达农村末梢，实现建制村直接收投，广大农村地区寄递难题有望得到缓解。农村寄递物流建设将极大便利农产品出村进城、消费品下乡进村，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。

好事要办好，方法很重要。首要的是实事求是，不搞一刀切，在建制村直接收投总目标统领下，坚持因地制宜，按照降成本、抓重点、兜底线的思路建立差异化、渐进式进村标准。

降成本，即应着力解决农村点多线长带来的单件寄递成本过高的痛点。走集约化发展之路，聚合现有在村资源，健全末端共同配送体系，探索邮快合作、资源共享、数据互通，采取代投、代运、代收等多种模式，推广智能快件箱投递、快递公共服务站投递，提高效率、节约成本。

抓重点，即应抓住寄递物流与农村电商、交通运输融合发展这一重点，发挥市场配置资源的决定性作用，优化快递物流网络布局，重点对接特色农产品优势区，推动农村电子商务与快递物流间的业务联动、数据对接，实现物流资源与寄递需求的有效匹配。

兜底线，即应充分考虑我国地域辽阔、区域发展不平衡的实际情况，更好发挥政府推动作用，完善物流基础设施建设，兜住满足经济欠发达地区农村群众基本寄递需求这一底线。

(责编：赵超、陈键)