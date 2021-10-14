原标题：两部门：京津冀及周边地区采暖季钢铁行业错峰生产

据工信部网站13日消息，工业和信息化部办公厅、生态环境部办公厅发布《关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》(以下简称《通知》)，《通知》明确，2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市、天津市以及河北省、山西省、山东省、河南省、河北省等辖内的共“2+26”个城市。

《通知》明确，实施对象为钢铁冶炼企业。实施时间为2021年11月15日至2022年3月15日。实施范围为北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(含河北省定州、辛集市，河南省济源市，以下简称“2+26”城市)。承德、张家口、秦皇岛、临汾、日照、临沂、潍坊、泰安参照执行。

《通知》明确，2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成京津冀及周边地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

《通知》要求，重点对长流程企业实施错峰生产，环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，但须确保错峰生产期间粗钢产量同比不增加；B、B-、C、D级企业根据不同环保绩效评级和目标任务执行差异化错峰生产比例，环保绩效评级越低错峰生产比例越高；对2021年以来中央环保督察、钢铁去产能“回头看”检查等发现存在违法违规行为、产能利用率超过120%、未列入工业和信息化部钢铁行业规范公告的钢铁企业加大错峰生产比例。企业环保绩效等级以2021年10月10日前评定情况为准。对于吨钢(以粗钢产能计)供热面积大于2平米的钢铁企业，错峰期间最高生产负荷比例按照实际供暖面积需求(以上一年度供暖面积计)与2倍粗钢产能的比值来确定。重污染天气应急响应期间，按照有关规定严格执行应急减排措施。

《通知》明确，各城市错峰生产实施方案要按具体高炉设备停产为基础，不得以减负荷生产方式代替，落实到具体企业、生产线、生产设施和时间段，与高炉配套的焦炉、烧结、球团、石灰窑等生产设备错峰生产比例不得低于高炉错峰生产比例。鼓励各地借鉴河北武安去产能“赛马机制”方式实施错峰生产，通过经济互补手段分解落实任务，确保设备真停和产量真减。各地可协调本地区企业轮流排产，但轮流排产企业不得超负荷生产，保障错峰生产实施效果。

《通知》要求，各地工业和信息化主管部门、生态环境部门要督促企业认真执行相关规定，将错峰生产实施方案纳入钢铁企业排污许可证管理，对不按证排污、不执行错峰生产、存在弄虚作假行为、错峰生产期间超总量排污的企业加大处罚力度。工业和信息化部、生态环境部将适时组织检查，对工作进度明显滞后、问题严重的地区和企业进行约谈，并向全社会通报。

(责编：赵竹青、陈键)