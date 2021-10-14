燃煤电价市场化改革利长远
2021年10月14日08:09 | 来源：经济日报
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原标题：燃煤电价市场化改革利长远
近日，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，此次改革适应了当前形势变化的需要，既立足当前保障电力安全稳定供应，也着眼长远服务构建新型电力系统，对电力行业乃至国民经济运行具有积极意义。
煤电价格倒挂时来已久，改革完善煤电价格市场化形成机制的呼声渐高。此次改革力度较大，明确提出推动全部燃煤发电电量有序进入市场、设置更大幅度上下浮动限制、高耗能行业市场电价上浮不限等举措，但依然强调要保持居民、农业用电现行电价水平不变、购电方式不变，体现了国家对于民生保障的政策导向，也体现了竞争性领域价格主要由市场决定、重要民生商品价格调控机制进一步完善的思路。
当然，重要民生商品的价格不会一成不变，在充分放开市场竞争环节的同时，也要构建重要民生商品价格调控的长效机制，注重预调微调，完善突发应急调控机制，防止价格大起大落。
(责编：赵超、陈键)
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