熊丽

原标题：“隐形冠军”何以光彩夺目

北京市阀门总厂股份有限公司邯郸生产基地，公司自主研发生产的国际出口产品种类齐全。公司重视节能产品的开发，研制开发了蒸汽疏水阀，取得了较大的社会效益。 （资料图片）

当前，中小企业发展正迎来风口。今年7月，工业和信息化部公布了第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单，至此我国已培育三批共计4762家专精特新“小巨人”企业，多项“专精特新”支持政策也于近期接力出台。

在“专精特新”的发展过程中，一批中小企业成长为行业的隐形冠军。它们在细分领域长期默默耕耘，市场占有率虽高，但并不为普通大众所知晓。如何看待隐形冠军企业面临的挑战与机遇？怎样让隐形冠军更加光彩夺目？

坚守实业 以专注成就世界一流

何为隐形冠军？“隐形冠军”概念的提出者、德国著名管理学者赫尔曼·西蒙教授认为，隐形冠军指的是业内排名世界市场前三，年收入少于50亿美元，公众知名度较低，近乎隐形的企业。隐形冠军是一种新类型的企业，企业规模为中小型企业，业务规模稳居世界前列，业务范围辐射全球，它们并非仅专注国内市场的典型小型企业，而是开展全球业务。

在日前举行的第四届“中国造隐形冠军”长青峰会上，赫尔曼·西蒙表示，中国与德国是全球化时代的胜者，二者成功的关键正在于中小企业与隐形冠军企业。全球化时代不会终结，但外国直接投资将取代部分商品贸易，劳务与技术贸易占比将进一步扩大，为每个环节寻找最优地点将成为必要选择。为优化流程，企业必须放眼全球。现代交通与物流系统的发展，增加了中小企业全球化经营的可能性，全球化是中国中小企业发展的巨大契机。

中小企业如何成为隐形冠军？赫尔曼·西蒙认为，专注、国际化经营与创新，是成就隐形冠军的三大支柱。隐形冠军的成功要点首先在于要有拔得头筹的雄心。他举例说，全球第一大油锯品牌斯蒂尔提出，“要么做到最好，要么就别做”；伸缩遛狗绳的领军企业福莱希则表示，“我们只做一件事，但是比别人做得都好”。

“专业化经营导致市场变窄，所以出海便成为不二之选。”赫尔曼·西蒙表示，对比中德两国隐形冠军企业的全球化程度可以看到，大多数德国隐形冠军企业已将分公司入驻全球50余个国家和地区，多数中国企业则仅在少数国家开展海外业务，这意味着中国隐形冠军处于国际化经营早期。对于相对狭窄的目标客户群来说，德国隐形冠军企业很多都称得上是响当当的品牌，而中国品牌的知名度则弱一些，但就发展速度而言，中国隐形冠军发展更快。

聚力创新 打破成长天花板

这是一家在民用高温热场用碳基复合材料细分市场做到了全球第一的公司。2019年，湖南金博碳素股份有限公司获评工信部第一批专精特新“小巨人”企业，2020年成为沪深两市民用碳/碳复合材料第一股的公司。

这是一家亚洲规模位居前列的冷链物联网企业。江苏精创电气股份有限公司为多家全球知名医药公司的新冠疫苗提供冷链物联网全流程监测系统解决方案，承担了国内60%以上核酸检测试剂冷链监测任务。

这是一家“风机集中润滑系统”市场份额位居全国第一的公司。青岛盘古智能制造股份有限公司先后成为金风科技、远景能源、上海电气等国内主流风机制造商的稳定供应商，占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上。

众多中小企业的成长经历证明，想成为行业隐形冠军，并从“隐形”进一步走向“显形”，必须走“专精特新”之路。“我们这些年的发展中可能也有一些波折，但很重要的就是一定要做正确的事情。”湖南金博碳素股份有限公司总经理王冰泉认为，首先，企业要剖析自身在技术、资金、运营、营销等方面具有哪些比较优势。其次要学会取舍，抵挡住诱惑，聚焦资源发展主业，这样才能更经得起风浪。最后就是要坚持，选好了赛道就坚持跑下去。

“专精特新”的灵魂是创新。在第三批专精特新“小巨人”企业中，超六成属于工业“四基”领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居所在省份细分市场首位，九成集中在制造业领域，具有小配件蕴含高技术、小企业支撑大配套、小产业干成大事业等特点。赫尔曼·西蒙表示，据统计，隐形冠军的研发投入为行业平均水平2倍左右，拥有的专利为行业均值的5倍还多。

国家信息中心经济预测部新动能（双创）处处长高辉清认为，创新首先需要拥有创新精神和思维的企业家，从主要的创新方式来看，一是技术创新，将工艺做到精致，做到极致，成为隐形冠军；二是产品创新，做出精品、做出特色，做出品牌；三是模式创新，改变提供产品或服务的路径，改变对顾客的支持体系，使之更高效、更便捷、更加人性化；四是平台创新，与高校、科研机构和技术中介组织合作建立合作平台，不同模块组合起来，为消费者提供一整套产品或服务；五是杂交创新，善于将不同领域技术整合起来进行隔行杂交创新。此外还有大数据创新和互联网创新。依靠互联网和大数据技术，将分散、碎片化潜在需求，整合成为统一、规范的市场有效需求。

互相赋能 走向产业链协同

中小企业长期专注细分市场、创新实力较强、配套能力突出，对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用。专家指出，在中小企业向“隐形冠军”“专精特新”发展的过程中，越来越需要从单打独斗走向产业链协同发展。

工业和信息化部部长肖亚庆日前表示，我国要建立创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，形成一批掌握独门绝技的“单打冠军”或“配套专家”。实施产业基础再造工程，开展强链补链专项行动，支持中小企业融入供应链、创新链、价值链，发挥更大作用，构建大中小企业融通发展、上下游协同有序发展的生态。

产业链中占主导地位的“链主”企业发挥引领支撑作用，开放市场、创新、资金、数据等要素资源，可以促进更多“专精特新”中小企业更好地融入产业链、价值链和创新链。海尔卡奥斯物联生态科技有限公司董事长陈录城表示，作为具有中国自主知识产权、全球首家引入用户全流程参与体验的工业互联网平台，卡奥斯平台通过做深垂直行业，营造大企业共建、小企业共享，构建共创共赢的生态体系，应用行业已从家电逐步扩大到服装、化工、农业等15个行业。

数字化转型已成为关系制造业生存发展的“必修课”。浙江大学社会科学学部主任、隐形冠军国际研究中心主任吴晓波认为，数字化进程的一个典型特点是，中国企业与发达国家企业几乎站在了同一起跑线上。第四次产业革命带来了智能互联，其中蕴藏着企业竞争力提升的巨大空间。在江苏精创电气董事长李超飞看来，数字化、智能化将加速使企业由隐形冠军成长为显形冠军。

“只有专注才能成就世界一流；避免多元化经营，但是要国际化经营；不要模仿别人，创新为纲，加大研发投入；企业生态系统的角色日益重要，所以要加入行业内的企业生态系统；可持续技术将成为新技术爆发点，未来大有可期。而对于中国企业的特别挑战是，打造员工忠诚度高的企业文化。”赫尔曼·西蒙说，这些是他对于中国中小企业尤其是希望成为隐形冠军企业的建议。

(责编：赵超、陈键)