魏永刚

原标题：最低工资“长高”意义大

最低工资又要涨了。目前，已有10余个省份陆续上调最低工资标准，还有多个省份表示将在年内进行标准调整工作。近几年，最低工资“长高”的消息似乎已经没有“新意”了。2015年，人力资源和社会保障部就提出要求，最低工资标准每两年至三年至少调整一次。所以，我们时常能看到调整最低工资的消息。

最低工资标准关乎许多低收入群体，尤其是体力劳动者的生活状况，所以，它的每一点提高，都给群众生活带来实实在在的变化，都给生活困难群体带来切实改变。从这个意义上说，最低工资“长高”，在任何时候都有重要的民生意义，值得关注。

其实，最低工资不仅是工资数额，更是一个“社会指数”。一些社会保障待遇和权益是以最低工资标准作为参考的，最低工资标准上去了，社会保障权益也会相应提高，有利于让劳动者普遍受益。

在推进共同富裕的社会主题背景下，我们还要看到，调整最低工资标准可以直接提高低收入群体的收入水平，有利于促进共同富裕。当然，这项措施会在一定程度上增加企业用工成本。在新冠肺炎疫情影响下，调整最低工资标准在客观上会给中小企业带来一定困难。但要看到，政策扶持已经为企业降低成本提供了空间，为提高最低工资提供了条件。此时，广大企业也需要拿出一份担当。

(责编：赵超、陈键)