孟飞

原标题：网红补税释放出什么信号

日前，河南郑州市金水区税务局运用大数据实现信息系统自动提取数据，加大文娱领域从业人员税收征管力度，追征一名网红的662.44万元税款收入国库。消息一出，引发网友热议。笔者看来，网红补税释放了两个信号。

一是新技术会更多应用在税收征管中，实现应缴尽缴。

此次网红欠税情况，是当地税务部门通过大数据技术挖掘发现的。这从侧面上体现了网红经济对税收征管带来的挑战。

近年来，网红经济日益壮大，对促进经济发展起到重要作用。但是，直播行业中复杂的业务形态、盈利模式、劳务关系等，也给税收征管活动带来考验。

一般来说，网红带货时都会与平台商家合作，后期商家向网红支付酬劳，同时开具相关票据。也有网红以个人名义接单，同样要缴纳个人所得税。无论是何种形式，网红的收入会在缴完税后有一定程度的缩水。

为了避税，有些网红选择在税收优惠地成立个人独资企业，享受核定征收。有些网红利用自然人代开政策，享受优惠税率，提高税后收入。也有网红并不是避税，只是因为纳税意识不强，出现欠缴税款的情况。

此前，面对这些复杂的情况，税务部门难以通过传统的征管手段，对网红经济中存在的恶意偷逃税款、普通欠税、合理避税等行为做出明确区分和合理界定，更遑论惩戒。这也是一些网红敢于偷税漏税的重要原因。

不过，随着大数据等新技术的应用，现代征税体系、征税能力建设不断完善，以往容易被隐匿的各种收入和偷税漏税行为，也将被置于新监管手段之下，偷税漏税逃税难有可乘之机。

二是某些领域行业还存在税收征管盲区，需要加大征管力度。

税务部门加大对文娱领域从业人员尤其是高收入人员的税收征管力度，主要是因为明星、网红等收入渠道相对多元，相比工薪阶层更难受到监管。近年来发生在文娱、直播带货行业的偷税漏税事件，也说明了这一问题。

加大对明星、网红的税收征管力度，是国家加大对高收入群体税收监管力度的一个缩影，这一举措有助于税负公平，有利于调节收入分配，促进社会公平。社会公众关注高收入群体缴税情况，也是追求责任义务对等公平的体现。

对个人来说，依法纳税是每个公民应尽的义务，体现的是个人诚信和社会责任。提醒包括网红在内的高收入群体，一定要管好自家账本，提高纳税意识，切实履行法律义务，莫要因为触犯税法而受到惩罚。

(责编：赵超、陈键)