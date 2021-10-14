原标题：2021中国IPv6创新发展大会在京召开

为贯彻落实《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》部署要求，促进IPv6技术、产业、网络、应用、安全协同发展，搭建行业交流合作平台，10月11日至12日，以“创新赋能，筑基未来”为主题的2021中国IPv6创新发展大会在北京举行。

截至2021年8月，我国IPv6活跃用户数已达5.51亿，约占中国网民的54.52%，三大基础电信企业城域网IPv6总流量突破20Tbps，LTE核心网IPv6总流量超过10Tbps，占全网总流量的22.87%，我国已申请IPv6地址资源位居全球第一，国内用户量排名前100位的商业网站及应用均可通过IPv6访问，我国IPv6规模部署工作取得了显著成效。“IPv6+”是IPv6下一代互联网的升级，是面向5G和云时代的IP网络创新体系，通过IPv6规模商用部署和“IPv6+”创新实现网络能力提升，赋能行业数字化转型，打造新一代高质量网络底座，全面建设数字经济、数字社会和数字政府的“新基座”。

本次大会在中央网信办、工业和信息化部、国家广播电视总局指导下举办，由推进IPv6规模部署专家委员会主办，中国信息通信研究院、国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国通信标准化协会、中国网络社会组织联合会、华为技术有限公司、赛尔网络有限公司、网宿科技股份有限公司、阿里巴巴集团协办。大会设置了1个峰会论坛、7个分论坛（网络前沿技术分论坛、政务领域分论坛、央企信息化分论坛、工业互联网与智能制造分论坛、教育科研分论坛、互联网应用设施与服务分论坛）和“IPv6规模部署和应用优秀案例”展览展示，覆盖了网络基础设施、应用基础设施、互联网应用服务、产业链支撑等IPv6规模部署的核心内容。来自政府部门、中央企业、基础电信企业、互联网企业、科研机构、金融机构、新闻媒体等近500名嘉宾参加了大会。

(责编：赵超、陈键)