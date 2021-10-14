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机器人送货，果蔬坐“缆车”

熊家林
2021年10月14日08:17 | 来源：新华社
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原标题：机器人送货，果蔬坐“缆车”

　　走进江西省安远县鹤子镇，你也许会好奇，空中沿着索道穿梭不止的小“缆车”是什么？

　　“这叫穿梭机器人，别看它们个子不大，却能装着100公斤以内的货物穿梭自如，又快又方便。”在安远县鹤子镇杨功村的智运快线基站，村民郭爱金把自家生产的蜂蜜放进穿梭机器人中，关好盖子，随后只见机器人缓缓上升，沿着钢索驶向下一站。

　　郭爱金说，如何让农特产品“走”出大山曾是困扰当地农民的“老大难”问题。“我以前寄发送往外地的蜂蜜订单，只能去乡镇的快递收发点，不仅路程较远还耽误时间。如今在家门口就能发货，操作也简单，村民都爱用。”

　　为实现城乡一体化配送，近年来，安远在县城建设物流总仓，在乡镇建设物流基站，在村庄建立收发点，以穿梭机器人连接，通过云端系统控制穿梭机器人在索道上自动驾驶，形成农村智慧物流服务网络体系。

　　智运快线鹤子镇电商运营中心负责人古清湖说，穿梭机器人可全天候进行配送，运行速度最高可达每小时60公里，可实现县域内随时发送、一小时到达。目前，智运快线“村村通”工程已在鹤子镇电商运营中心建立了总基站，下设6个村级站点，线路全长约20公里。

　　农村智慧物流助力农产品“出山”的同时，也在为创业青年返乡发展培育适宜“土壤”。

　　“以前从我们村寄一箱橙子到周边省份要三五天，现在24小时内就能送到，而且快递成本也降低了不少。”安远县油蔡村村民蔡永钦说。去年4月，蔡永钦辞去深圳的工作，回到家乡进入电商行业，通过互联网帮助周边农户售卖蜂蜜、红薯、橙子等农产品。

　　“农村物流条件变好了，农民的收益空间也在不断拓宽，我们更有干事创业的信心。”蔡永钦说。

　　据统计，2020年安远县电商销售额突破25亿元，快递单量超1600万单，有效带动了当地群众增收致富。

(责编：赵超、陈键)

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