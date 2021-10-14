刘红霞、丁乐、谢希瑶

原标题：韧性较足，稳中提质：解析我国前三季度外贸基本盘

28.33万亿元！这是前三季度我国货物贸易进出口交出的“成绩单”。同比看，增长22.7%；与2019年同期比，增长23.4%，量稳质升态势进一步巩固。

海关总署13日发布的数据显示，超28万亿元的进出口总盘子中，出口15.55万亿元，同比增长22.7%；进口12.78万亿元，增长22.6%。与2019年同期相比，我国的进出口、出口、进口增速也都超过20%。

横向看，根据最新数据测算，今年上半年，我国进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为13.2%、14.5%、12%，同比分别提升了0.8、0.9和0.8个百分点。

全球“疫”霾之下，中国外贸何以韧劲较足？“我国经济长期向好的基本面没有改变，国内生产和消费需求稳健为外贸增长提供了强有力支撑。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文说，我国统筹疫情防控和经济社会发展，国内经济持续恢复发展。今年前三季度，我国外贸进出口继续保持较快增长，韧性较足、稳中提质。

从主要贸易伙伴看，前三季度，我国对东盟进出口4.08万亿元，增长21.1%。同期，我国对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口3.88万亿元、3.52万亿元、1.78万亿元和1.7万亿元，分别增长20.5%、24.9%、11.2%和17.3%。

“与主要贸易伙伴进出口保持两位数的增长表明，世界离不开‘中国工厂’，也离不开‘中国市场’。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授庄芮说，中国独立完整的现代工业体系和持续释放的内需潜力，正不断为全球经济复苏作贡献。

外贸数据发布当天，正逢第130届中国进出口商品交易会（广交会）即将开幕之际。连续三届“云上广交”后，本届广交会首次线上线下融合举办，40万平方米的展区里，琳琅满目，有的商家现场搭起了直播间，有的打造了场景体验中心，有的准备用机器人巡回宣传……

今年以来，以跨境电商、市场采购贸易等为代表的新业态持续助推外贸转型升级和高质量发展。海关数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口增长20.1%，市场采购出口增长37.7%。

海外仓建设助推并伴随了这些外贸新业态新模式蓬勃发展。就在这两天，宁波乐歌人体工学科技股份有限公司位于美国洛杉矶的12万平方米的仓库正式对外开放。“我们在美国的海外仓面积已经达到31万平方米，明年底争取做到50万到60万平方米。”公司董事长项乐宏告诉新华社记者，现在是中国制造出海向中国品牌出海的转型时期，海外仓将服务于越来越多中小外贸企业，希望相关方面对海外仓建设给予更多更实的支持。

外贸稳中提质，反映出我国外贸稳增长政策效果持续显现。疫情暴发以来，从加快出口退税到扩大出口信用保险覆盖面，从清理减免口岸收费到深化跨境贸易便利化改革，我国因时因势、相机抉择推出了一大批务实有效举措。

“一系列稳外贸政策效果不断释放，不仅提振了市场主体信心，也为打造我国对外开放新优势注入了强劲活力。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说。

也要清醒看到，当前影响我国外贸发展的不利因素并不少。海运费用高企、集装箱“一箱难求”、原材料价格上涨、全球疫情起伏不定……摆在我国外贸企业面前的困难仍然不少，一些企业面临“增收不增利”“有单不敢接”的状况。

“我们现在处于养精蓄锐阶段。”四川嘉逸股份有限公司董事长袁志友告诉记者，“接单节奏虽然放缓了，但研发没有停下来，技术改造升级的投入还在增加。我相信，一定能守得云开见月明。”

“考虑到2020年外贸高基数的影响，今年四季度进出口增速可能有所回落。”李魁文说，“但我国外贸总体向好的趋势不会改变，全年仍然有望实现较快增长。”

新华社北京10月13日电

(责编：赵超、陈键)