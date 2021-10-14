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近八千家企业线下参展，广交会基本筹备就绪

丁乐
2021年10月14日08:18 | 来源：新华社
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原标题：近八千家企业线下参展，广交会基本筹备就绪

　　13日在广州举办的第130届广交会新闻发布会上，中国对外贸易中心主任储士家介绍，第130届广交会已经基本筹备就绪，线下着力打造品牌精品展，吸引了一大批境内外个人及组团采购商；线上企业上传展品数量创历史新高。

　　本届广交会线下展览面积达40万平方米，按16大类商品设置51个展区，展位总数约2万个，参展企业7795家。其中民营企业占比超过八成；品牌展位占比近六成，较历届广交会大幅提升；境外参展企业近百家。

　　在线上，本届广交会约有6万个展位，约2.6万家中外企业参展。目前企业上传展品约282万件，创历史新高，其中新产品约88万件。

　　采购商方面，来自美国、法国、芬兰、印尼等国家和地区的一大批境外企业，以及华南美国商会、大韩贸易投资振兴公社、阿拉伯商人论坛等工商机构，都派团线下参会。同时，广交会首次向境内采购商开放邀请，取得积极成效，仅广东省注册采购商就超过14万人。

　　本届广交会将于15日至19日首次线上线下融合举办，其间还将举行首届珠江国际贸易论坛等活动。

(责编：赵超、陈键)

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