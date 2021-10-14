张真齐

原标题：碳中和航班首飞成功 民航业离绿色飞行有多远

在今年10月至12月，中国东方航空公司将选择精品航线，率先打造“碳中和航班”。

除了关注航空燃油领域，各大航空公司还通过推广电子登机牌、行李托运卡等方式，助力民航业的绿色发展。

自从中国政府首次对外提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现‘碳中和’”的承诺以来，“碳中和”不仅引发了国际社会的高度关注，也在国内掀起了新一轮“绿色发展”的潮流。

作为全球经济活动的重要支撑，航空运输业2019年的总碳排放量已经占到全球交通运输行业碳排放量的10%，占全球碳排放总量的约2%。从2013年到2019年，全球民航运输业碳排放量已超过国际民航组织预测数值的70%。

“如果不加控制，到2050年全世界将有25%的碳排放量来自于航空业。航空业减碳的必要性和迫切性非常突出。”威尔森分析师徐宏分析说，航空运输是目前人类经济活动中速度最快、通达和时效性最强的运输方式，对国内以及国际经贸发展都有着不可替代的赋能作用。

“民航业巨大的行业体量、不可替代性，以及其包含的跨境、跨政策体系运营的特征，都使得其所伴生的双碳议题有着更多的复杂性和多边性。”徐宏告诉记者，除了经典的经济和技术因素外，还会带来国际关系（如区域市场上的碳排放税）维度的独特议题。“因此，民航业想要绿色发展，就需要从多个领域进行系统性的探索。”

根据BNP Paribas Bank的调研，航空运输业的碳排放主要有三大来源，其中，飞机航空燃油燃烧，约占总排放量的79%，是民航业碳排放的“大户”。

然而，以目前的技术水平，长航程的商用飞机将无法使用电力或者混合动力飞行。这意味着，在可预见的未来，航空业仍将继续依赖液体燃油。因此如何在航空业尤其是航空燃油领域做“减法”，成为了亟待破解的问题。

近日，中国东方航空公司（以下简称“东航”）、中国石化、中远海运联合在上海举办我国首船全生命周期“碳中和”石油认证仪式，上海环境能源交易所分别向三家企业颁发我国首张“碳中和”石油认证书。

记者了解到，这是中国东航、中国石化、中远海运发挥各自优势，共建“绿色交通新模式”的创新实践，探索了一条跨行业、产业链实现净零排放的路径，对我国交通能源领域推动“双碳”目标落地具有里程碑意义。

据介绍，该“碳中和”石油项目的原油产自中国石化在安哥拉的份额油，总量3万吨，由中国石化所属联合石化负责进口，中远海运作为承运方，行程9300余海里，运抵我国舟山港。经过二程船运输，它们在中国石化所属高桥石化进行炼制，共生产8963吨车用汽油、2276吨车用柴油、5417吨航空煤油，以及2786吨液化石油气、6502吨船用柴油、2998吨低硫船用燃料油。

东航相关负责人介绍说，该项目首次实现“全生命周期碳中和”，从石油开采、运输、炼制，到产品储存、消费等各环节，测算出全生命周期所产生的二氧化碳，然后进行同等当量的中和。

“女士们、先生们，您今天乘坐的是中国东方航空‘全生命周期碳中和航班’，本次航班产生的二氧化碳当量，东航通过支持植树造林、可再生能源发电、天然气发电等项目实现了抵消，我们非常荣幸与您携手共同开启‘绿色飞行’空中探索之旅。”10月12日上午，这条客舱广播在东航MU5103“上海虹桥-北京首都”航班响起，标志着国内首班“全生命周期碳中和航班”成功首航。

事实上，在MU5103航班上，绿色飞行不仅仅源于当天的航油，也在更多维度上传递。

作为首飞的“碳中和”主题航班，当天的MU5103推出了系列“减塑”举措，航班用餐使用的一次性刀、叉、勺、牙签4件套餐具采用了生物可降解的CPLA（聚乳酸树脂）环保材质餐具，符合中国限塑相关规定。

同时，毛毯、耳机等机上用品采用了无纺布等符合国家限塑标准的材质进行包装。航班的精品早餐则配了菠菜手擀面、无糖酸奶、无糖全麦面包等健康绿色的低卡路里餐。

东航相关负责人表示，从当天到12月10日，东航将在13条国内精品航线上，执行全国首批、总计约780班“全生命周期碳中和航班”，让超过100万公里的航迹完成绿色飞行。

与此同时，根据自愿抵消原则，中国东航通过购买林业碳汇、可再生能源等具有社会贡献力的碳抵消产品，抵消航空煤油燃烧的碳排放，实现航班运行阶段的“碳中和”。

此外，中国石化承担了本次原油开采、储存、加工、石油产品运输以及车用汽油、车用柴油、液化石油气燃烧的碳排放抵消责任；中远海运承担了原油运输和船用燃料油燃烧的碳排放抵消责任。据了解，三家公司通过积极实施节能减排策略及购买国家核证自愿减排量（CCER）来抵消石油全生命周期的碳排放，实现了完整意义上的我国首船“碳中和”石油。

“绿色发展是我国经济社会新时代的核心理念，也是航空业高质量发展的重要底色。”东航相关负责人表示，在全球气候治理的背景下，东航一直在积极探索深度脱碳的路径，提出了包括飞机技术革新、能源结构转换以及市场化机制的一揽子减排举措，“这些都展现了民航央企对待绿色发展的坚定决心”。

他介绍说，近年来，中国东航通过“一滴航油、一滴汽（柴）油、一度电、一滴水、一缕阳光”的“5个一”工程，科学推动节能降碳，最小化航空运输对环境造成的影响，为旅客创造更加绿色的飞行选择。

春秋航空同样在“绿色发展”的道路上越走越远。据了解，春秋航空成立了节油委员会，专门负责公司的节油工作，实施了一系列的节能项目。其中，飞机小翼改造、地面设备替代APU运行、发动机监控/水洗、购买新的A320neo、A321neo机型等措施均取得了良好的节能减排效果。

“通过严格执行这一系列节油节能措施，春秋航空的单位能耗及排放要低于行业平均10%以上，取得了较为明显的效果。”春秋航空新闻负责人介绍说。

放眼国际民航市场，多家国际航空公司也宣布实现“零”温室气体排放。美国航空公司、英国航空公司、国泰航空公司、芬兰航空公司等多家航空公司集体承诺到2050年实现净零碳排放。

“‘十四五’是我国‘碳达峰’的关键期、窗口期，中国民航业必须行动起来，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，携手各领域伙伴统筹推进能源节约与生态环保事业，让‘节能减碳、绿色飞行’的‘民航方案’持续服务于全行业、全社会的‘双碳’事业。”徐宏总结说。

(责编：赵超、陈键)