原标题：2021中国IPv6创新发展大会在北京开幕

10月11日,2021中国IPv6创新发展大会在北京开幕。中央网信办副主任、中央网信办副主任盛荣华,国家广播电视总局副局长杨小伟,工业和信息化部总工程师韩夏,北京市委常委、副市长殷勇出席大会并致辞,推进IPv6规模部署专家委员会主任、中国工程院院士邬贺铨主持开幕式。

盛荣华指出,党中央高度重视IPv6发展,国家“十四五”规划纲要明确提出“全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署”。中央网信办会同有关部门扎实推进任务落实,不断完善顶层设计,合力推进IPv6规模部署和应用,创新成果不断涌现,取得积极成效。

盛荣华强调,要把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,汇聚政产学研用等多方力量,加快推动我国IPv6高质量发展。要坚持创新为魂,构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的“IPv6+”创新体系,全面推进IPv6技术创新、应用创新、服务创新、管理创新。要坚持应用为重,按照典型应用先行、移动固定并举、增量带动存量的发展路径,深入推动IPv6在智慧城市、数字乡村、能源互联网、在线医疗等场景部署应用。要坚持安全为要,统筹做好IPv6网络设施升级和安全保障工作,积极发挥IPv6在维护网络安全方面的独特优势,有效防范网络安全风险。要坚持惠民为本,聚焦群众新期待新需求,在更高水平上提升网络性能、优化公共服务、丰富信息产品、弥合数字鸿沟。

杨小伟指出,广播电视和网络视听是国家重要的基础设施,是网络强国建设的重要阵地。广电总局深入贯彻有关“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络”的重要指示,在推动广电网络转型升级过程中,大力实施IPv6升级改造,取得了明显成效。面向“十四五”,广电总局将进一步拓展IPv6部署应用的广度深度,在全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展中打造IPv6创新网、示范网,持续加强IPv6在全媒体传播体系的融合应用,健全广电领域IPv6监测监管体系,不断夯实广电行业的基础底座。

韩夏指出,工业和信息化部连续三年先后开展“IPv6网络就绪”“IPv6端到端贯通”“IPv6流量提升”等系列专项工作,组织全行业扎实推进各项工作,取得积极进展。下一步,行业各方需合力加快IPv6规模部署,提升服务能力,深化融合应用,赋能行业发展,着力创新突破,完善产业生态。

殷勇表示,北京市贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快推进基础网络、互联网应用服务IPv6改造,促进产业发展。下一步,北京市将深入推进IPv6规模部署和应用,建设性能先进的IPv6基础设施,营造良好的创新产业生态,推进技术创新和成果转化,加强IPv6网络安全防护。

在主论坛上,中国网络社会组织联合会发布了2021年IPv6规模部署和应用优秀案例。中国工程院院士邬贺铨、吴建平发表了主旨演讲,政府部门代表、专家学者和企业负责人进行了交流分享。

本次大会以“创新赋能,筑基未来”为主题,由中央网信办、国家广电总局指导,推进IPv6规模部署专家委员会主办。大会期间还举办了网络前沿技术、政务领域、网络安全、央企信息化、工业互联网与智能制造、教育科研、互联网应用设施与服务等7个分论坛。

(责编：赵超、陈键)